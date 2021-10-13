https://ria.ru/20211013/otnosheniya-1754298886.html

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили напряженность в отношениях

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили напряженность в отношениях - РИА Новости, 13.10.2021

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили напряженность в отношениях

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T00:52

2021-10-13T00:52

2021-10-13T00:52

в мире

азербайджан

иран

хосейн амир абдоллахиан

джейхун байрамов

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БАКУ, 13 окт - РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений, сообщило азербайджанское дипведомство.Напряженность в отношениях между Тегераном и Баку выросла в середине сентября. Власти Ирана подозревают, что Азербайджан тесно сотрудничает с региональным иранским оппонентом – Израилем. Иран обвинил Израиль в том, что он стремится приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном."Министры обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами. Стороны отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений между нашими странами и все разногласия должны быть урегулированы путем диалога", - сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.Министры подчеркнули важность постоянного соблюдения принципа уважения территориальной целостности и суверенитета стран, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

https://ria.ru/20211003/izrail-1752837152.html

https://ria.ru/20211004/zakavkaze-1753020163.html

азербайджан

иран

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в мире, азербайджан, иран, хосейн амир абдоллахиан, джейхун байрамов