https://ria.ru/20211013/opek-1754373203.html

ОПЕК опубликовала доклад с прогнозами по нефтяному рынку

ОПЕК опубликовала доклад с прогнозами по нефтяному рынку - РИА Новости, 13.10.2021

ОПЕК опубликовала доклад с прогнозами по нефтяному рынку

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году: теперь ждет роста на 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей, говорится в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:15

2021-10-13T14:15

2021-10-13T14:15

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году: теперь ждет роста на 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей, говорится в сентябрьском докладе организации.В 2022 году ОПЕК по-прежнему ожидает роста спроса на 4,2 миллиона баррелей в сутки."Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на нефть увеличится на 5,8 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В августе ОПЕК прогнозировала рост спроса в этом году на 6 миллионов баррелей в сутки.При этом прогнозы на последний квартал текущего года в целом позитивны, учитывая сезонный спрос и возможность перехода с газа на нефть в секторе производства электроэнергии.По оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году составит в среднем 96,6 миллиона баррелей в сутки."Прогноз роста спроса в 2022 году сохранен на уровне оценки прошлого месяца в 4,2 миллиона баррелей в сутки", - также говорится в докладе. На прогноз повлияли ожидания хорошего экономического роста в основных странах-потребителях по мере постепенного выхода из пандемии коронавируса.Организация прогнозирует, что спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 миллиона баррелей в сутки, что превысит "доковидный" уровень.Также ОПЕК вновь сохранила прогнозы по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 годы, ожидает ее на уровне 10,78 миллиона и 11,78 миллиона баррелей в сутки соответственно, следует из данных ежемесячного доклада организации."Ожидается, что годовая добыча нефти и конденсата в 2021 году вырастет на 0,19 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 10,78 миллиона баррелей в день, оценка не изменена", - говорится в докладе."Ожидается, что в 2022 году добыча нефти и конденсата в России вырастет на 1 миллион баррелей в сутки - в среднем до 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах 2022 года ожидается рост до 11,88 миллиона баррелей в сутки", - добавляет ОПЕК.По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в сентябре выросла на 0,29 миллиона баррелей в сутки к августу и составила 10,98 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. Это на 0,84 миллиона баррелей в сутки больше, чем годом ранее.Прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы ОПЕК снизила на 210 тысяч и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно - до 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году."Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2021 году был пересмотрен вниз на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца, до 0,7 миллиона баррелей в сутки год к году", - говорится в докладе.Такое снижение связано главным образом с падением добычи жидких углеводородов в августе на 0,6 миллиона баррелей в день в месячном выражении, в основном в странах ОЭСР Северной и Южной Америки из-за перебоев с добычей нефти в Мексиканском заливе в США, форс-мажора на канадском участке нефтеносных песков Suncor и на морской платформе в Мексике, сообщила организация.При этом ОПЕК немного повысила оценку добычи нефти и конденсата в странах вне организации в 2020 году - до 62,98 миллиона баррелей в сутки (прошлая оценка составляла 62,93 миллиона баррелей в сутки)."Прогноз роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год повышен на 0,1 миллиона баррелей в день ... и теперь составляет 3 миллиона баррелей в день в годовом выражении", - также указывается в докладе.В качестве основных драйверов роста в 2022 году авторы перечисляют Россию (на 1 миллион баррелей в сутки), США (0,8 миллиона баррелей в сутки), а также Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК. Тем не менее, неопределенность в некоторых финансовых и операционных аспектах добычи в США остается высокой, заключают они.

https://ria.ru/20211013/neft-1754341979.html

https://ria.ru/20211013/zavisimost-1754368600.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753377270.html

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экономика, европа, опек, цены на нефть