https://ria.ru/20211013/onischenko-1754345585.html
Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко
Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко - РИА Новости, 13.10.2021
Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко
19 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, профессора, доктора медицинских наук, врача Геннадия ОНИЩЕНКО о вреде курения электронных сигарет и вейпов.
2021-10-13T12:02
2021-10-13T12:02
2021-10-13T12:02
анонсы
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Задать вопросМинздраву РФ поручили в ближайшее время проработать вопрос о внесении изменений в законодательство по запрету аренды и продажи подобной продукции несовершеннолетним.Почему зависимость от вейпов развивается так быстро? Кто должен осуществлять контроль за их продажей? Какова статистика по увеличению уровня заболеваний и смертности, связанных с курением?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко
19 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, профессора, доктора медицинских наук, врача Геннадия ОНИЩЕНКО о вреде курения электронных сигарет и вейпов.