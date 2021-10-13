https://ria.ru/20211013/onischenko-1754345585.html

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко - РИА Новости, 13.10.2021

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

19 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, профессора, доктора медицинских наук, врача Геннадия ОНИЩЕНКО о вреде курения электронных сигарет и вейпов.

2021-10-13T12:02

2021-10-13T12:02

2021-10-13T12:02

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1754345585.jpg?1634115744

Задать вопросМинздраву РФ поручили в ближайшее время проработать вопрос о внесении изменений в законодательство по запрету аренды и продажи подобной продукции несовершеннолетним.Почему зависимость от вейпов развивается так быстро? Кто должен осуществлять контроль за их продажей? Какова статистика по увеличению уровня заболеваний и смертности, связанных с курением?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы