https://ria.ru/20211013/omsk-1754338514.html

Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке

Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке - РИА Новости, 13.10.2021

Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области 35 лет живет в железной ржавой бочке,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:31

2021-10-13T11:31

2021-10-13T11:31

происшествия

омская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области 35 лет живет в железной ржавой бочке, сообщается на сайте ведомства.По данным СМИ, 64-летняя омичка 35 лет живет в ржавой бочке без воды, отопления и света. Женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жилье пенсионерка так и не получила.Добавляется, что ход исполнения поручений главы СК поставлен на центральный аппарат ведомства.

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

https://ria.ru/20210208/rasselenie-1596440255.html

омская область

россия

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происшествия, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия