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https://ria.ru/20211013/omsk-1754338514.html
Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке
Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке - РИА Новости, 13.10.2021
Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области 35 лет живет в железной ржавой бочке,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:31
2021-10-13T11:31
происшествия
омская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области 35 лет живет в железной ржавой бочке, сообщается на сайте ведомства.По данным СМИ, 64-летняя омичка 35 лет живет в ржавой бочке без воды, отопления и света. Женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жилье пенсионерка так и не получила.Добавляется, что ход исполнения поручений главы СК поставлен на центральный аппарат ведомства.
https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html
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происшествия, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
11:31 13.10.2021
 
Бастрыкин поручил доложить, почему омичка 35 лет живет в ржавой бочке

Бастрыкин поручил доложить, почему омская пенсионерка 35 лет живет в железной ржавой бочке

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, почему пенсионерка в Омской области 35 лет живет в железной ржавой бочке, сообщается на сайте ведомства.
По данным СМИ, 64-летняя омичка 35 лет живет в ржавой бочке без воды, отопления и света. Женщина работала крановщицей на военном заводе и ждала очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жилье пенсионерка так и не получила.
Андрей Дананай - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК РФ и по Омской области Винникову О.Е. доложить об обстоятельствах и возможных нарушениях прав пенсионерки из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды, о чем сообщалось в эфире федерального канала", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ход исполнения поручений главы СК поставлен на центральный аппарат ведомства.
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ПроисшествияОмская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
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