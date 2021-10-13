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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/ogranicheniya-1754470352.html
В Москве пока не планируют новых ограничений для ресторанов из-за COVID-19
В Москве пока не планируют новых ограничений для ресторанов из-за COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве пока не планируют новых ограничений для ресторанов из-за COVID-19
Власти Москвы пока не планируют новых ограничительных мер для ресторанов из-за коронавируса COVID-19, об этом ресторатор Дмитрий Левицкий написал в своем... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:47
2021-10-13T22:47
распространение коронавируса
сергей миронов
telegram (приложение)
коммерческая недвижимость
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют новых ограничительных мер для ресторанов из-за коронавируса COVID-19, об этом ресторатор Дмитрий Левицкий написал в своем Telegram-канале по итогам встречи в мэрии Москвы с представителями отрасли."Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и так далее. Проверки возобновятся, все штрафы, как и были. 300 (тысяч рублей - ред.) за первое нарушение, далее до 1 миллиона и закрытия. В целом пока ничего нового. Просто требуют выполнять, то что и надо было выполнять", - написал Левицкий.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что также не слышал о возможных новых ограничениях для ресторанов и кафе.
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сергей миронов, telegram (приложение), коммерческая недвижимость, коронавирус covid-19
22:47 13.10.2021
 
В Москве пока не планируют новых ограничений для ресторанов из-за COVID-19

Власти Москвы пока не планируют новых ограничительных мер для ресторанов из-за COVID-19

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗдание Мэрии Москвы
Здание Мэрии Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют новых ограничительных мер для ресторанов из-за коронавируса COVID-19, об этом ресторатор Дмитрий Левицкий написал в своем Telegram-канале по итогам встречи в мэрии Москвы с представителями отрасли.
"Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и так далее. Проверки возобновятся, все штрафы, как и были. 300 (тысяч рублей - ред.) за первое нарушение, далее до 1 миллиона и закрытия. В целом пока ничего нового. Просто требуют выполнять, то что и надо было выполнять", - написал Левицкий.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что также не слышал о возможных новых ограничениях для ресторанов и кафе.
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Распространение коронавирусаСергей МироновTelegram (приложение)Коммерческая недвижимостьКоронавирус COVID-19
 
 
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