https://ria.ru/20211013/obyazatelstva-1754385810.html

Россия исполняла обязательства по газу даже в сложные периоды, заявил Путин

Россия исполняла обязательства по газу даже в сложные периоды, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Россия исполняла обязательства по газу даже в сложные периоды, заявил Путин

Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия исполняла контрактные обязательства, поставляя газ в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:54

2021-10-13T14:54

2021-10-13T15:07

в мире

европа

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия исполняла контрактные обязательства, поставляя газ в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Модератор пленарного заседания, ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл задала президенту вопрос, использует ли Россия энергию как оружие. Президент ответил, что Россия не использует никакого оружия, а в экономике это вообще исключено."Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу", - напомнил Путин.

https://ria.ru/20211013/zavisimost-1754368600.html

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в мире, европа, владимир путин, россия