https://ria.ru/20211013/obse-1754442629.html

Грызлов обвинил ОБСЕ в игнорировании преступлений Украины в Донбассе

Грызлов обвинил ОБСЕ в игнорировании преступлений Украины в Донбассе - РИА Новости, 13.10.2021

Грызлов обвинил ОБСЕ в игнорировании преступлений Украины в Донбассе

ОБСЕ не реагирует должным образом на действия Киева, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:48

2021-10-13T18:48

2021-10-13T19:01

в мире

борис грызлов

обсе

ситуация в днр и лнр

украина

сцкк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ОБСЕ не реагирует должным образом на действия Киева, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов."Мы до сих пор не видим должной реакции ОБСЕ и других представителей международного сообщества на поведение Украины как на земле, так и в переговорном процессе", - сказал он журналистам по окончании очередного заседания в видеоформате.Он добавил, что основным вопросом очередного заседания Контактной группы ОБСЕ в среду стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска."По информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК", - подчеркнул он.По его словам, данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым он де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия."Ситуация в Золотом - это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта", - резюмировал Грызлов.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211012/ultimatum-1754237140.html

https://ria.ru/20211013/donbass-1754395259.html

https://ria.ru/20211012/zelenskiy-1754180408.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, борис грызлов, обсе, ситуация в днр и лнр, украина, сцкк, россия