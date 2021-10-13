18:48 13.10.2021 (обновлено: 19:01 13.10.2021)
Грызлов обвинил ОБСЕ в игнорировании преступлений Украины в Донбассе
Грызлов: ОБСЕ не реагирует должным образом на преступления Киева в Донбассе
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ОБСЕ не реагирует должным образом на действия Киева, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
"Мы до сих пор не видим должной реакции ОБСЕ и других представителей международного сообщества на поведение Украины как на земле, так и в переговорном процессе", - сказал он журналистам по окончании очередного заседания в видеоформате.
"По информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК", - подчеркнул он.
По его словам, данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым он де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
"Ситуация в Золотом - это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта", - резюмировал Грызлов.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.