https://ria.ru/20211013/obschestvo-1754334281.html

Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой

Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой - РИА Новости, 13.10.2021

Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой

Мужчина, пришедший с оружием на КПП отдела полиции на востоке Москвы, хотел свести счеты с жизнью, при нем нашли предсмертную записку, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:06

2021-10-13T11:06

2021-10-13T11:08

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мужчина, пришедший с оружием на КПП отдела полиции на востоке Москвы, хотел свести счеты с жизнью, при нем нашли предсмертную записку, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины, который пришел с оружием к отделу полиции в Москве... Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 12 октября пьяный мужчина зашёл на КПП отдела полиции по району Преображенское города Москвы и, общаясь с полицейскими, направил в их сторону огнестрельное оружие. Подчеркивается, что его действия были своевременно пресечены сотрудниками правопорядка и он обезврежен.По данному факту было возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения."В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка. Для оценки психического состояния обвиняемого ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20211012/napadenie-1754269543.html

https://ria.ru/20210916/delo-1750294357.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)