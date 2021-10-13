https://ria.ru/20211013/obschestvo-1754334281.html
Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой
Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой - РИА Новости, 13.10.2021
Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой
Мужчина, пришедший с оружием на КПП отдела полиции на востоке Москвы, хотел свести счеты с жизнью, при нем нашли предсмертную записку, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:06
2021-10-13T11:06
2021-10-13T11:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мужчина, пришедший с оружием на КПП отдела полиции на востоке Москвы, хотел свести счеты с жизнью, при нем нашли предсмертную записку, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета России поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины, который пришел с оружием к отделу полиции в Москве... Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 12 октября пьяный мужчина зашёл на КПП отдела полиции по району Преображенское города Москвы и, общаясь с полицейскими, направил в их сторону огнестрельное оружие. Подчеркивается, что его действия были своевременно пресечены сотрудниками правопорядка и он обезврежен.По данному факту было возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения."В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка. Для оценки психического состояния обвиняемого ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20211012/napadenie-1754269543.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
11:06 13.10.2021 (обновлено: 11:08 13.10.2021)
Напавший на полицейского на востоке Москвы хотел покончить с собой
У мужчины, напавшего на полицейского на востоке Москвы, нашли предсмертную записку
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мужчина, пришедший с оружием на КПП отдела полиции на востоке Москвы, хотел свести счеты с жизнью, при нем нашли предсмертную записку, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины, который пришел с оружием к отделу полиции в Москве... Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 12 октября пьяный мужчина зашёл на КПП отдела полиции по району Преображенское города Москвы и, общаясь с полицейскими, направил в их сторону огнестрельное оружие. Подчеркивается, что его действия были своевременно пресечены сотрудниками правопорядка и он обезврежен.
По данному факту было возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
"В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка. Для оценки психического состояния обвиняемого ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - подчеркнули в СК.