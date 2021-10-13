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Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента
Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента - РИА Новости, 13.10.2021
Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента
Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок, выступая на заседании национального совета Австрии (нижняя палата парламента),... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:54
2021-10-13T20:54
2021-10-13T23:28
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парламент австрии
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ВЕНА, 13 окт — РИА Новости. Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок, выступая на заседании национального совета Австрии (нижняя палата парламента), сообщает издание Kronen Zeitung.Инцидент произошел на внеочередном заседании парламента. Хольцляйтнер испытала приступ слабости прямо во время своего выступления за трибуной. Упавшей в обморок быстро оказали медицинскую помощь, спустя пару минут она вернулась к заседанию.Вскоре после инцидента Хольцляйтнер поблагодарила коллег, которые поспешили ей на помощь, и сказала, что чувствует себя хорошо.
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в мире, австрия, парламент австрии
20:54 13.10.2021 (обновлено: 23:28 13.10.2021)
Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента
Депутат парламента Австрии Хольцляйтнер упала в обморок во время выступления на заседании