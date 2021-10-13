https://ria.ru/20211013/obmorok-1754459751.html

Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента

Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента - РИА Новости, 13.10.2021

Австрийский депутат упала в обморок, выступая на заседании парламента

Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок, выступая на заседании национального совета Австрии (нижняя палата парламента),... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:54

2021-10-13T20:54

2021-10-13T23:28

в мире

австрия

парламент австрии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152312/14/1523121469_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_de44fba973693fbabe4df667027d5dd5.jpg

ВЕНА, 13 окт — РИА Новости. Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок, выступая на заседании национального совета Австрии (нижняя палата парламента), сообщает издание Kronen Zeitung.Инцидент произошел на внеочередном заседании парламента. Хольцляйтнер испытала приступ слабости прямо во время своего выступления за трибуной. Упавшей в обморок быстро оказали медицинскую помощь, спустя пару минут она вернулась к заседанию.Вскоре после инцидента Хольцляйтнер поблагодарила коллег, которые поспешили ей на помощь, и сказала, что чувствует себя хорошо.

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австрия, парламент австрии