https://ria.ru/20211013/nuland-1754451772.html

"Ей все равно": Нуланд своим нарядом показала отношение к России

Эксперты сочли, что наряд Нуланд оскорбил Россию - РИА Новости, 13.10.2021

"Ей все равно": Нуланд своим нарядом показала отношение к России

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд нарушила дипломатический этикет на встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и тем самым оскорбила страну,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:46

2021-10-13T19:46

2021-10-13T21:03

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд нарушила дипломатический этикет на встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и тем самым оскорбила страну, заявили опрошенные газетой "Взгляд" эксперты по этикету.Накануне американский дипломат приехала на переговоры в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую полоску.Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова рассказала, что на подобных встречах действует дресс-код Business Best, исключающий брюки у женщин.При этом она вспомнила про канцлера Германии Ангелу Меркель, надевающую брюки на все встречи. Эксперт объяснила, что такой выбор обусловлен фирменным стилем политика.Также Холгова коснулась цвета одежды Нуланд. Эксперт объяснила, что дипломатический этикет позволяет надевать женщине красный костюм, если мероприятие организовано мужчиной."К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предъявить в данном случае нельзя", — добавила она.Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева назвала цвет костюма замглавы Госдепа допустимым, хоть и непривычным.Однако Николаева раскритиковала обувь американского дипломата."Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу", — заявила эксперт.Она уточнила, что такие нарушения допустимы для представителей, чей имидж уже сложился, но добавила, что замглавы Госдепа могла свой образ подкорректировать для поездки.В понедельник Нуланд прибыла в Москву с трехдневным визитом для переговоров с российскими дипломатами и официальными лицами в других ведомствах.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html

https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754236565.html

https://ria.ru/20211013/nuland-1754362471.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, виктория нуланд, россия