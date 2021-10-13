https://ria.ru/20211013/nuland-1754447714.html

Нуланд назвала встречу с Козаком продуктивной

Нуланд назвала встречу с Козаком продуктивной - РИА Новости, 13.10.2021

Нуланд назвала встречу с Козаком продуктивной

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивной встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, в ходе которой обсуждалась... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T19:15

2021-10-13T19:15

2021-10-13T19:23

дмитрий козак

виктория нуланд

донбасс

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189122_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_59bfb97de82262f8964747f8101ef942.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивной встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, в ходе которой обсуждалась имплементация минских соглашений и восстановление мира в Донбассе."У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", - процитировал в своем Twitter-аккаунте слова Нуланд пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин, 13 октября она провела встречи с Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. При этом она с 2019 года находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Как сообщил РИА Новости Рябков, удалось договориться, чтобы в обмен на въезд Нуланд в Россию США выдали визу и.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову.

https://ria.ru/20211013/kozak-1754384377.html

https://ria.ru/20211013/nuland-1754369642.html

донбасс

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий козак, виктория нуланд, донбасс, сша, россия