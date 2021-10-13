19:15 13.10.2021 (обновлено: 19:23 13.10.2021)
Нуланд назвала встречу с Козаком продуктивной
Нуланд рассказала, что на встрече с Козаком обсуждалось восстановление мира в Донбассе
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивной встречу с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, в ходе которой обсуждалась имплементация минских соглашений и восстановление мира в Донбассе.
"У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", - процитировал в своем Twitter-аккаунте слова Нуланд пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин, 13 октября она провела встречи с Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. При этом она с 2019 года находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Как сообщил РИА Новости Рябков, удалось договориться, чтобы в обмен на въезд Нуланд в Россию США выдали визу и.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову.