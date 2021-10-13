https://ria.ru/20211013/nuland-1754387025.html
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса, заявил Козак
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса, заявил Козак - РИА Новости, 13.10.2021
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса, заявил Козак
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:58
2021-10-13T14:58
2021-10-13T14:58
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен, с учетом совпадения подходов Москвы и Вашингтона по этому вопросу взаимные консультации по теме Украины продолжатся, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал Козак журналистам по итогам встречи с Нуланд в среду.
https://ria.ru/20211013/nuland-1754369642.html
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в мире, украина, сша, дмитрий козак, виктория нуланд, донбасс, россия
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса, заявил Козак
Козак заявил, что Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса