https://ria.ru/20211013/nuland-1754328643.html

Америку уличили в попытках выдавать желаемое за действительное

Пушков раскритиковал оценку Вашингтоном переговоров Нуланд в Москве - РИА Новости, 13.10.2021

Америку уличили в попытках выдавать желаемое за действительное

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:40

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дмитрий козак

алексей пушков

виктория нуланд

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.По словам члена Совфеда, Вашингтон при оценке итогов переговоров оказался весьма далек от реальности. Он предположил, что Соединенные Штаты пытаются выдать желаемое за действительное.Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Вчера она провела переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, который впоследствии назвал их "предельно откровенными" и полезными, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Тем не менее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц процитировал саму Нуланд, которая назвала встречи в МИД "конструктивными".У Нуланд также запланировано общение с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html

сша

вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), москва, дмитрий козак, алексей пушков, виктория нуланд