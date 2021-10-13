https://ria.ru/20211013/nuland-1754328643.html
Америку уличили в попытках выдавать желаемое за действительное
Пушков раскритиковал оценку Вашингтоном переговоров Нуланд в Москве - РИА Новости, 13.10.2021
Америку уличили в попытках выдавать желаемое за действительное
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:40
2021-10-13T10:40
2021-10-13T12:10
сша
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дмитрий козак
алексей пушков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.По словам члена Совфеда, Вашингтон при оценке итогов переговоров оказался весьма далек от реальности. Он предположил, что Соединенные Штаты пытаются выдать желаемое за действительное.Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября. Ее визит, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Вчера она провела переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, который впоследствии назвал их "предельно откровенными" и полезными, но отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Тем не менее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц процитировал саму Нуланд, которая назвала встречи в МИД "конструктивными".У Нуланд также запланировано общение с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым.
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сша, вашингтон (город), москва, дмитрий козак, алексей пушков, виктория нуланд
10:40 13.10.2021 (обновлено: 12:10 13.10.2021)
Пушков раскритиковал оценку Вашингтоном переговоров Нуланд в Москве
Сенатор Пушков: непонятно, в чем заключается "конструктивность" визита Нуланд в Москву