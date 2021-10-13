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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211013/neft-1754424141.html
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов - РИА Новости, 13.10.2021
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов
Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:30
2021-10-13T17:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
brent
москва
владимир путин
александр новак
весь мир
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от ситуации на рынке, но Россия надеется, что они будут сбалансированными."Сегодня уже 83 доллара (цена на нефть - ред.). Действительно цены не стоят на месте, они либо вверх, либо вниз. Могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной", - ответил Новак на вопрос журналистов в кулуарах Российской энергетической недели о том, насколько серьезны риски роста цены на нефть до 100 долларов за баррель.Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил, что допускает достижения стоимости нефти планки в 100 долларов за баррель.Цена нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/tseny-1754400332.html
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экономика, в мире, brent, москва, владимир путин, александр новак, весь мир, цены на нефть, россия, российская энергетическая неделя - 2019
17:30 13.10.2021 (обновлено: 17:36 13.10.2021)
 
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов

Новак допустил цену на нефть в сто долларов за баррель, но надеется на баланс на рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от ситуации на рынке, но Россия надеется, что они будут сбалансированными.
"Сегодня уже 83 доллара (цена на нефть - ред.). Действительно цены не стоят на месте, они либо вверх, либо вниз. Могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной", - ответил Новак на вопрос журналистов в кулуарах Российской энергетической недели о том, насколько серьезны риски роста цены на нефть до 100 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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