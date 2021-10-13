https://ria.ru/20211013/neft-1754424141.html

Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов

Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов - РИА Новости, 13.10.2021

Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:30

2021-10-13T17:30

2021-10-13T17:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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александр новак

весь мир

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от ситуации на рынке, но Россия надеется, что они будут сбалансированными."Сегодня уже 83 доллара (цена на нефть - ред.). Действительно цены не стоят на месте, они либо вверх, либо вниз. Могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной", - ответил Новак на вопрос журналистов в кулуарах Российской энергетической недели о том, насколько серьезны риски роста цены на нефть до 100 долларов за баррель.Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил, что допускает достижения стоимости нефти планки в 100 долларов за баррель.Цена нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/tseny-1754400332.html

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