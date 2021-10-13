https://ria.ru/20211013/neft-1754424141.html
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов - РИА Новости, 13.10.2021
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов
Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:30
2021-10-13T17:30
2021-10-13T17:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
brent
москва
владимир путин
александр новак
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, отметив, что цены могут меняться в зависимости от ситуации на рынке, но Россия надеется, что они будут сбалансированными."Сегодня уже 83 доллара (цена на нефть - ред.). Действительно цены не стоят на месте, они либо вверх, либо вниз. Могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной", - ответил Новак на вопрос журналистов в кулуарах Российской энергетической недели о том, насколько серьезны риски роста цены на нефть до 100 долларов за баррель.Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил, что допускает достижения стоимости нефти планки в 100 долларов за баррель.Цена нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/tseny-1754400332.html
https://ria.ru/20211013/neft-1754341979.html
москва
весь мир
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, brent, москва, владимир путин, александр новак, весь мир, цены на нефть, россия, российская энергетическая неделя - 2019
17:30 13.10.2021 (обновлено: 17:36 13.10.2021)
Новак прокомментировал возможность подорожания нефти до ста долларов
Новак допустил цену на нефть в сто долларов за баррель, но надеется на баланс на рынке