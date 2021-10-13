https://ria.ru/20211013/nato-1754407432.html
Россия напрямую готова общаться с НАТО, заявил Путин
Россия напрямую готова общаться с НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Россия напрямую готова общаться с НАТО, заявил Путин
Россия напрямую готова общаться с НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:22
2021-10-13T16:22
2021-10-13T16:36
безопасность
нато
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия напрямую готова общаться с НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы напрямую готовы общаться и с НАТО в том числе", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211012/ucheniya-1754228879.html
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безопасность, нато, россия, владимир путин
16:22 13.10.2021 (обновлено: 16:36 13.10.2021)
Россия напрямую готова общаться с НАТО, заявил Путин
Путин: Россия напрямую готова общаться с НАТО