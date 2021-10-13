13:07 13.10.2021 (обновлено: 14:18 13.10.2021)
Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия от повторных побоев
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите жертв домашнего насилия, речь идет о повторных побоях, документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"В связи с изложенным законопроектом предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия", - говорится в тексте пояснительной записки.
14 сентября, 12:08Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии
Изменения подготовлены в связи с постановлением Конституционного суда РФ по жалобе Л. Ф. Саковой.
Конституционным Судом Российской Федерации статья 116.1 (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) УК признана не соответствующей ряду статей Конституции ФР в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию.
24 января, 02:43Милонов жестко раскритиковал жертв домашнего насилия