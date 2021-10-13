https://ria.ru/20211013/nasilie-1754360450.html

Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК

Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК - РИА Новости, 13.10.2021

Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК

Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите жертв домашнего насилия, речь идет о повторных побоях, документ доступен в электронной базе данных нижней... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:07

2021-10-13T13:07

2021-10-13T14:18

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите жертв домашнего насилия, речь идет о повторных побоях, документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента."В связи с изложенным законопроектом предлагается дополнить статью 116.1 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия", - говорится в тексте пояснительной записки.Изменения подготовлены в связи с постановлением Конституционного суда РФ по жалобе Л. Ф. Саковой.Конституционным Судом Российской Федерации статья 116.1 (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) УК признана не соответствующей ряду статей Конституции ФР в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию.

https://ria.ru/20210914/samooborona-1749982341.html

https://ria.ru/20210124/milonov-1594330705.html

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