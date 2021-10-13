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В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного
В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного - РИА Новости, 13.10.2021
В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного
По меньшей мере четыре человека погибли в норвежском городе Конгсберг после того, как злоумышленник начал стрелять из лука, пишет газета VG со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:51
2021-10-13T21:51
2021-10-13T23:32
в мире
норвегия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в норвежском городе Конгсберг после того, как злоумышленник начал стрелять из лука, пишет газета VG со ссылкой на источники."Есть несколько раненых", — сказал глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас. При этом на пресс-конференции не смог назвать точное число жертв. По его словам, инцидент произошел в людном месте, где много магазинов.Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия, его взяли под стражу. Других сведений о нападавшем пока нет. Известно, что он действовал в одиночку.
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в мире, норвегия
21:51 13.10.2021 (обновлено: 23:32 13.10.2021)
В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного
В норвежском Конгсберге погибли несколько человек при нападении неизвестного
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека погибли в норвежском городе Конгсберг после того, как злоумышленник начал стрелять из лука, пишет газета VG
со ссылкой на источники.
"Есть несколько раненых", — сказал глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас. При этом на пресс-конференции не смог назвать точное число жертв.
По его словам, инцидент произошел в людном месте, где много магазинов.
Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия, его взяли под стражу. Других сведений о нападавшем пока нет. Известно, что он действовал в одиночку.