https://ria.ru/20211013/napadenie-1754465722.html

В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного

В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного - РИА Новости, 13.10.2021

В Норвегии несколько человек погибли при нападении неизвестного

По меньшей мере четыре человека погибли в норвежском городе Конгсберг после того, как злоумышленник начал стрелять из лука, пишет газета VG со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T21:51

2021-10-13T21:51

2021-10-13T23:32

в мире

норвегия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в норвежском городе Конгсберг после того, как злоумышленник начал стрелять из лука, пишет газета VG со ссылкой на источники."Есть несколько раненых", — сказал глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас. При этом на пресс-конференции не смог назвать точное число жертв. По его словам, инцидент произошел в людном месте, где много магазинов.Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия, его взяли под стражу. Других сведений о нападавшем пока нет. Известно, что он действовал в одиночку.

норвегия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия