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Десять аграриев Подмосковья наградили ко Дню работника сельского хозяйства
Десять аграриев Подмосковья наградили ко Дню работника сельского хозяйства - РИА Новости, 13.10.2021
Десять аграриев Подмосковья наградили ко Дню работника сельского хозяйства
Десять аграриев Подмосковья наградили к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:42
2021-10-13T21:43
экономика
праздник
наро-фоминск
воскресенск
московская область (подмосковье)
ильдар габдрахманов
жкх
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Десять аграриев Подмосковья наградили к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона."Сегодня в Доме Правительства Московской области в рамках Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось торжественное награждение заслуженных представителей отрасли. Областные награды 10 аграриям вручил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов",- говорится в сообщении.Троим аграриям из Пушкино, Воскресенска и Наро-Фоминска присвоили почетные звания. Остальные получили благодарственные письма губернатора Андрея Воробьева.При награждении присутствовали зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский."От имени губернатора... хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Традиционно мы его отмечаем в середине октября, когда основные работы по уборке урожая завершаются. Мы можем подвести итоги и выделить лучших. Большой запрос в Подмосковье по предоставлению фермерам земли. По поручению Губернатора в этом году должны внести в областную Думу и принять закон. Планируется безвозмездно предоставлять 10 га на 6 лет и, если фермер сумеет качественно организовать работу по выпуску продукции, через 5 лет он сможет оформить землю в собственность", - приводит пресс-служба слова Габдрахманова.Также сообщается, что в сфере агропромышленного комплекса Подмосковья действуют 16 федеральных и региональных мер государственной поддержки аграриев. За 6 лет в АПК региона привлечено более 235 миллирдов рублей инвестиций, создано почти 14 тысяч рабочих мест."Несмотря на сложный год, связанный с погодными условиями - мы даже были вынуждены объявить ЧС из-за продолжительных дождей в мае, из-за засухи летом – Московская область показывает положительную динамику. Собрали на 15 тысяч тонн овощей больше, планируем увеличить урожай картофеля на 50 тысяч тонн, на 2-3% повышаем надои молока, производство яйца, мяса птицы, свинины", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.
https://ria.ru/20211006/selkhozzemli-1753319191.html
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экономика, праздник, наро-фоминск, воскресенск, московская область (подмосковье), ильдар габдрахманов, жкх
21:42 13.10.2021 (обновлено: 21:43 13.10.2021)
 
Десять аграриев Подмосковья наградили ко Дню работника сельского хозяйства

В Московской области наградили десять аграриев ко Дню работника сельского хозяйства

© пресс-служба правительства Московской областиНаграждение аграриев Подмосковья
Награждение аграриев Подмосковья
© пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Десять аграриев Подмосковья наградили к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"Сегодня в Доме Правительства Московской области в рамках Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось торжественное награждение заслуженных представителей отрасли. Областные награды 10 аграриям вручил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов",- говорится в сообщении.
Троим аграриям из Пушкино, Воскресенска и Наро-Фоминска присвоили почетные звания. Остальные получили благодарственные письма губернатора Андрея Воробьева.
При награждении присутствовали зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
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"От имени губернатора... хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Традиционно мы его отмечаем в середине октября, когда основные работы по уборке урожая завершаются. Мы можем подвести итоги и выделить лучших. Большой запрос в Подмосковье по предоставлению фермерам земли. По поручению Губернатора в этом году должны внести в областную Думу и принять закон. Планируется безвозмездно предоставлять 10 га на 6 лет и, если фермер сумеет качественно организовать работу по выпуску продукции, через 5 лет он сможет оформить землю в собственность", - приводит пресс-служба слова Габдрахманова.
Также сообщается, что в сфере агропромышленного комплекса Подмосковья действуют 16 федеральных и региональных мер государственной поддержки аграриев. За 6 лет в АПК региона привлечено более 235 миллирдов рублей инвестиций, создано почти 14 тысяч рабочих мест.
"Несмотря на сложный год, связанный с погодными условиями - мы даже были вынуждены объявить ЧС из-за продолжительных дождей в мае, из-за засухи летом – Московская область показывает положительную динамику. Собрали на 15 тысяч тонн овощей больше, планируем увеличить урожай картофеля на 50 тысяч тонн, на 2-3% повышаем надои молока, производство яйца, мяса птицы, свинины", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.
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