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https://ria.ru/20211013/muratov-1754415372.html
Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом
Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом - РИА Новости, 13.10.2021
Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом
Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов не будет признан иноагентом в России, если не станет нарушать российских законов, прикрываясь Нобелевской премией, как... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:45
2021-10-13T18:48
политика
дмитрий муратов
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов не будет признан иноагентом в России, если не станет нарушать российских законов, прикрываясь Нобелевской премией, как щитом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании "Российской энергетической недели"."Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет", - сказал Путин, отвечая на предложение модератора заверить, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом."А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям", - добавил Путин."Надо четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы", - подчеркнул глава государства.Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.
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политика, дмитрий муратов, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:45 13.10.2021 (обновлено: 18:48 13.10.2021)
 
Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом

Путин заявил, что Муратова не признают иноагентом, если для этого не будет оснований

© REUTERS / Maxim ShemetovГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в Москве
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов не будет признан иноагентом в России, если не станет нарушать российских законов, прикрываясь Нобелевской премией, как щитом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет", - сказал Путин, отвечая на предложение модератора заверить, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом.
"А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям", - добавил Путин.
"Надо четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы", - подчеркнул глава государства.
Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов в студии радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 04:26
Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
 
ПолитикаДмитрий МуратовВладимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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