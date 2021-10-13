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Мосприрода ответит на "каверзные" вопросы детей об окружающей среде
Мосприрода ответит на "каверзные" вопросы детей об окружающей среде - РИА Новости, 19.10.2021
Мосприрода ответит на "каверзные" вопросы детей об окружающей среде
Мосприрода 15 октября запустит проект для любознательных детей "Академия почемучек", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-13T15:52
2021-10-13T15:52
2021-10-19T16:18
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мосприрода 15 октября запустит проект для любознательных детей "Академия почемучек", сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Дети задают тысячи вопросов, желая знать все-все на свете, чем иногда ставят родителей в тупик. На помощь придут специалисты Мосприроды – сотрудники ответят на самые каверзные детские вопросы о природе и расширят горизонты познавательной деятельности маленьких почемучек. Экоцентр "Лесная сказка" ГПБУ "Мосприрода" 15 октября открывает эколого-просветительский онлайн-проект "Академия почемучек", - говорится в сообщении.Уточняется, что участниками могут стать дети любого возраста. На самые интересные из них специалисты экоцентра "Лесная сказка" ответят на официальной странице в Instagram. -0-
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