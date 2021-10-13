https://ria.ru/20211013/moskva-1754415466.html
Детей из московских школ, где слышали звуки выстрелов, отпустили по домам
Детей из московских школ, где слышали звуки выстрелов, отпустили по домам - РИА Новости, 13.10.2021
Детей из московских школ, где слышали звуки выстрелов, отпустили по домам
Образовательные организации на Фотиевой улице в среду были уведомлены полицией об оперативных мероприятиях, после снятия ограничений всех детей отпустили домой, РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:45
2021-10-13T16:45
2021-10-13T17:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Образовательные организации на Фотиевой улице в среду были уведомлены полицией об оперативных мероприятиях, после снятия ограничений всех детей отпустили домой, сообщили РИА Новости в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы.Ранее ГУМВД сообщило, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет."Сегодня, 13 октября, от правоохранительных органов поступило распоряжение не покидать учащимся и сотрудникам здания образовательных организаций на улице Фотиевой в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащей территориях. В соответствии с инструкциями, администрации школ заперли двери и окна и организовали продолжение образовательного процесса для детей", - сообщили в департаменте.В управлении добавили, что все дети в безопасности, никто не пострадал."После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам", - отметили в департаменте.
https://ria.ru/20211013/politsiya-1754405901.html
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происшествия, москва
16:45 13.10.2021 (обновлено: 17:03 13.10.2021)
Детей из московских школ, где слышали звуки выстрелов, отпустили по домам
Детей из московских школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Образовательные организации на Фотиевой улице в среду были уведомлены полицией об оперативных мероприятиях, после снятия ограничений всех детей отпустили домой, сообщили РИА Новости в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы
.
Ранее ГУМВД сообщило, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет.
"Сегодня, 13 октября, от правоохранительных органов поступило распоряжение не покидать учащимся и сотрудникам здания образовательных организаций на улице Фотиевой в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащей территориях. В соответствии с инструкциями, администрации школ заперли двери и окна и организовали продолжение образовательного процесса для детей", - сообщили в департаменте.
В управлении добавили, что все дети в безопасности, никто не пострадал.
"После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам", - отметили в департаменте.