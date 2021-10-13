https://ria.ru/20211013/minirovanie-1754429147.html

Студент из Бреста "заминировал" общежитие во время учебного стрима

Студент из Бреста "заминировал" общежитие во время учебного стрима - РИА Новости, 13.10.2021

Студент из Бреста "заминировал" общежитие во время учебного стрима

Студент в Бресте во время трансляции лекции на YouTube один из пользователей оставил комментарий о минировании общежития, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:54

2021-10-13T17:54

2021-10-13T17:54

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Студент в Бресте во время трансляции лекции на YouTube один из пользователей оставил комментарий о минировании общежития, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии."Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности Управления внутренних дел (УПК УВД) Брестского облисполкома установлен 21-летний житель города Бреста, который сегодня во время трансляции осуществляемый на видеохостинге YouTube осуществил размещение комментария о заложенном взрывном устройстве в одном из общежитий Бреста. В настоящее время молодой человек задержан, дает признательные показания проводятся оперативно-розыскные мероприятия и иные следственные действия", - рассказал начальник УПК УВД Брестского облисполкома Александр Рингевич.Сообщение в милицию о комментарии поступило из Брестского государственного технического университета. Экстренно на место событий прибыли саперы. Были приняты необходимые меры безопасности. Сообщение об опасности оказалось ложным.В течение часа оперативники установили автора поста. Студент четвертого курса объяснил свои действия тем, что хотел пошутить. Теперь его действиям будет дана правовая оценка. По данным милиции, студент неоднократно привлекался к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение.В Белоруссии за заведомо ложное сообщение об опасности виновник обязан возместить затраты госструктур по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий и организаций. Также Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

https://ria.ru/20211001/minirovanie-1752656096.html

https://ria.ru/20211001/ugroza-1752717037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, брест, белоруссия, youtube, мвд белоруссии