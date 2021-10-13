12:08 13.10.2021 (обновлено: 12:11 13.10.2021)
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку
Песков: продление Медведчуку домашнего ареста — сведение счетов политическими конкурентами
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку домашнего ареста сведением счетов политическими конкурентами на Украине.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
"Мы с самого начала сказали, что, конечно, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", - сказал Песков журналистам.
"Вряд ли мы чем-то можем помочь Медведчуку, он гражданин Украины, он гражданин своей страны. Но, конечно, мы осуждаем, мы не можем этого одобрять", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли он это решение законным и готовы ли оказать какую-то помощь политику.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.