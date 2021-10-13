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https://ria.ru/20211013/medvedchuk-1754347223.html
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:08
2021-10-13T12:11
россия
в мире
украина
дмитрий песков
донбасс
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку домашнего ареста сведением счетов политическими конкурентами на Украине.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря."Мы с самого начала сказали, что, конечно, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", - сказал Песков журналистам.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211012/medvedchuk-1754273488.html
https://ria.ru/20211012/khozyaevam-1754289419.html
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
12:08 13.10.2021 (обновлено: 12:11 13.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку

Песков: продление Медведчуку домашнего ареста — сведение счетов политическими конкурентами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Красную площадь и Кремль в Москве
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку домашнего ареста сведением счетов политическими конкурентами на Украине.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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"Мы с самого начала сказали, что, конечно, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", - сказал Песков журналистам.
"Вряд ли мы чем-то можем помочь Медведчуку, он гражданин Украины, он гражданин своей страны. Но, конечно, мы осуждаем, мы не можем этого одобрять", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли он это решение законным и готовы ли оказать какую-то помощь политику.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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РоссияВ миреУкраинаДмитрий ПесковДонбассВиктор МедведчукТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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