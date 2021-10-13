https://ria.ru/20211013/medvedchuk-1754347223.html

В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку

В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку - РИА Новости, 13.10.2021

В Кремле прокомментировали продление домашнего ареста Медведчуку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:08

2021-10-13T12:08

2021-10-13T12:11

россия

в мире

украина

дмитрий песков

донбасс

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку домашнего ареста сведением счетов политическими конкурентами на Украине.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд во вторник принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря."Мы с самого начала сказали, что, конечно, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", - сказал Песков журналистам.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211012/medvedchuk-1754273488.html

https://ria.ru/20211012/khozyaevam-1754289419.html

россия

украина

донбасс

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россия, в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь