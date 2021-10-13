https://ria.ru/20211013/matvienko-1754345291.html

Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса

Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса - РИА Новости, 13.10.2021

Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что цифровая платформа женского бизнеса позволит женщинам-предпринимателям более эффективно вести свои проекты,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:01

2021-10-13T12:01

2021-10-13T12:01

экономика

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что цифровая платформа женского бизнеса позволит женщинам-предпринимателям более эффективно вести свои проекты, находить партнеров и клиентов.Спикер в среду приняла участие в открытии новой глобальной международной цифровой платформы женского бизнеса в рамках Третьего Евразийского женского форума."Для женщин-предпринимателей характерны креативность, открытость всему новому", - сказала сенатор, отметив, что эти качества востребованы в эпоху цифровых технологий.Она подчеркнула, что новая глобальная международная цифровая платформа "позволит женщинам-предпринимателям эффективно вести бизнес, обмениваться опытом, находить партнеров и клиентов".Она также подчеркнула, что женщины занимаются ответственными направлениями в бизнесе, включая социальную направленность."Среди руководителей социального бизнеса 90% - женщины", - сказала она.Сенатор также уверена, что личные истории успеха женщин-предпринимателей станут примером и для других.

https://ria.ru/20211011/forum-1754056299.html

https://ria.ru/20210205/mishustin-1596113586.html

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экономика, валентина матвиенко