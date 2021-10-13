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Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса
Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса - РИА Новости, 13.10.2021
Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что цифровая платформа женского бизнеса позволит женщинам-предпринимателям более эффективно вести свои проекты,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:01
2021-10-13T12:01
экономика
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что цифровая платформа женского бизнеса позволит женщинам-предпринимателям более эффективно вести свои проекты, находить партнеров и клиентов.Спикер в среду приняла участие в открытии новой глобальной международной цифровой платформы женского бизнеса в рамках Третьего Евразийского женского форума."Для женщин-предпринимателей характерны креативность, открытость всему новому", - сказала сенатор, отметив, что эти качества востребованы в эпоху цифровых технологий.Она подчеркнула, что новая глобальная международная цифровая платформа "позволит женщинам-предпринимателям эффективно вести бизнес, обмениваться опытом, находить партнеров и клиентов".Она также подчеркнула, что женщины занимаются ответственными направлениями в бизнесе, включая социальную направленность."Среди руководителей социального бизнеса 90% - женщины", - сказала она.Сенатор также уверена, что личные истории успеха женщин-предпринимателей станут примером и для других.
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экономика, валентина матвиенко
12:01 13.10.2021
 
Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса

Спикер Совфеда Матвиенко приняла участие в открытии цифровой платформы женского бизнеса

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что цифровая платформа женского бизнеса позволит женщинам-предпринимателям более эффективно вести свои проекты, находить партнеров и клиентов.
Спикер в среду приняла участие в открытии новой глобальной международной цифровой платформы женского бизнеса в рамках Третьего Евразийского женского форума.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:42
Матвиенко пригласила Путина на Евразийский женский форум
"Для женщин-предпринимателей характерны креативность, открытость всему новому", - сказала сенатор, отметив, что эти качества востребованы в эпоху цифровых технологий.
Она подчеркнула, что новая глобальная международная цифровая платформа "позволит женщинам-предпринимателям эффективно вести бизнес, обмениваться опытом, находить партнеров и клиентов".
"Цифровая платформа откроет для каждой из вас новые окна возможностей", - обратилась Матвиенко к женщинам-предпринимателям в режиме видеоконференцсвязи.
Она также подчеркнула, что женщины занимаются ответственными направлениями в бизнесе, включая социальную направленность.
"Среди руководителей социального бизнеса 90% - женщины", - сказала она.
Сенатор также уверена, что личные истории успеха женщин-предпринимателей станут примером и для других.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2021 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 09:05
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ЭкономикаВалентина Матвиенко
 
 
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