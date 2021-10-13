https://ria.ru/20211013/malikov-1754236873.html

"Необычные прочтения песен": Маликов представил трибьют-альбом

"Необычные прочтения песен": Маликов представил трибьют-альбом - РИА Новости, 13.10.2021

"Необычные прочтения песен": Маликов представил трибьют-альбом

Дмитрий Маликов представил трибьют-альбом своих хитов "Я тебя знаю". О выходе пластинки он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:50

2021-10-13T02:50

2021-10-13T02:50

культура

филипп киркоров

нюша шурочкина (анна шурочкина)

дмитрий маликов

денис клявер

эмин агаларов

новости культуры

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Дмитрий Маликов представил трибьют-альбом своих хитов "Я тебя знаю". О выходе пластинки он сообщил в личном микроблоге. "Это очень приятно, когда артисты с душой и симпатией относятся к твоему творчеству и получаются такие необычные прочтения песен", — написал композитор.В альбом вошло 11 треков. В записи каверов приняли участие Филипп Киркоров, Нюша, Emin, Денис Клявер, Артур Пирожков, Анна Плетнева, Жасмин, Инна Маликова с группой "Новые Самоцветы". Новая интерпретация была дана хитам "Звезда моя далекая", "Еще, еще" и девяти другим. Фанаты Маликова тепло приняли проект, однако некоторые заметили, что им все равно больше нравятся оригинальные версии композиций. "Сейчас как раз слушаю ваш новый альбом. Приятно, что коллеги замечательно исполнили песни. Хотя я больше люблю ваше исполнение", "Дмитрий, поздравляю с выходом нового альбома! Исполнение песен другими артистами еще раз подтверждает актуальность, современность произведений", "Очень сильный трибьют!" — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20211001/baskov-1752545866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, нюша шурочкина (анна шурочкина), дмитрий маликов, денис клявер, эмин агаларов, новости культуры, шоу-бизнес, анна плетнева (певица)