https://ria.ru/20211013/lunokhod-1754320853.html
Австралия выделит почти 37 миллионов долларов на создание лунохода
Австралия выделит почти 37 миллионов долларов на создание лунохода - РИА Новости, 13.10.2021
Австралия выделит почти 37 миллионов долларов на создание лунохода
Правительство Австралии выделит на создание собственного лунохода 50 миллионов долларов (36,7 миллионов долларов США), говорится в сообщении австралийского... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:01
2021-10-13T10:01
2021-10-13T10:01
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство Австралии выделит на создание собственного лунохода 50 миллионов долларов (36,7 миллионов долларов США), говорится в сообщении австралийского правительства."Ведущие австралийские бизнесмены и исследователи вместе разработают луноход при поддержке 50 миллионов долларов из фонда программы "Первопроходец" (Trailblazer) в рамках инициативы "От Луны к Марсу" правительства (страны)", - отмечается в сообщении.Предполагается, что луноход будет включен в программу исследований, договоренность о которой достигнута Австралией с американским космическим агентством NASA.По данным правительства Австралии, полуавтоматический луноход будет собирать образцы грунта на Луне, который содержит окислы, и с помощью специального оборудования, НАСА собирается выделять из этого грунта кислород."Это ключевой шаг к установлению самодостаточного человеческого присутствия на Луне и поддержке будущих миссий на Марс", - подчеркивает правительство Австралии.Приводятся слова премьер-министра страны Скотта Моррисона о том, что к 2030 году власти Австралии хотят утроить масштаб космического сектора, ожидая от него поступления 12 миллиардов долларов и создания 20 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.По соглашению с Австралией, НАСА отправит луноход на Луну самое ранее в 2026 году.
https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html
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сша, австралия, наса, космос - риа наука, луна, скотт моррисон
Австралия выделит почти 37 миллионов долларов на создание лунохода
Австралия выделит 36,7 миллионов долларов на создание лунохода