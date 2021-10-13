https://ria.ru/20211013/lokdaun-1754320734.html
В Крыму оценили вероятность введения локдауна
В Крыму оценили вероятность введения локдауна - РИА Новости, 13.10.2021
В Крыму оценили вероятность введения локдауна
Власти Крыма на данный момент не намерены вводить жесткий локдаун, требование справки о вакцинации в общественных местах и дистанционное обучение для школьников РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:01
2021-10-13T10:01
2021-10-13T10:17
распространение коронавируса
образование - общество
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Власти Крыма на данный момент не намерены вводить жесткий локдаун, требование справки о вакцинации в общественных местах и дистанционное обучение для школьников из-за коронавируса, сказала в ходе брифинга вице-премьер правительства региона Елена Романовская.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за вторник выявлены 544 новых случая, сообщила Романовская."На сегодняшний день решения по введению QR-кодов мы не принимаем, так же как и дистанционный режим для школьников. Также мы не рассматриваем введение локдауна", - сказала Романовская журналистам. Она добавила, что Роспотребнадзор Крыма также не настаивает на введении дистанционного обучения для школьников.На сегодняшний день в Крыму 8 школ и 1 детский сад находятся на дистанционном обучении (всего в Крыму более 540 школ), а также отдельно 142 класса также переведены на дистанционное обучение.
https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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образование - общество, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
10:01 13.10.2021 (обновлено: 10:17 13.10.2021)
В Крыму оценили вероятность введения локдауна
В Крыму оценили вероятность введения локдауна на фоне антирекорда по коронавирусу