https://ria.ru/20211013/lokdaun-1754320734.html

В Крыму оценили вероятность введения локдауна

В Крыму оценили вероятность введения локдауна - РИА Новости, 13.10.2021

В Крыму оценили вероятность введения локдауна

Власти Крыма на данный момент не намерены вводить жесткий локдаун, требование справки о вакцинации в общественных местах и дистанционное обучение для школьников РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:01

2021-10-13T10:01

2021-10-13T10:17

распространение коронавируса

образование - общество

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Власти Крыма на данный момент не намерены вводить жесткий локдаун, требование справки о вакцинации в общественных местах и дистанционное обучение для школьников из-за коронавируса, сказала в ходе брифинга вице-премьер правительства региона Елена Романовская.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за вторник выявлены 544 новых случая, сообщила Романовская."На сегодняшний день решения по введению QR-кодов мы не принимаем, так же как и дистанционный режим для школьников. Также мы не рассматриваем введение локдауна", - сказала Романовская журналистам. Она добавила, что Роспотребнадзор Крыма также не настаивает на введении дистанционного обучения для школьников.На сегодняшний день в Крыму 8 школ и 1 детский сад находятся на дистанционном обучении (всего в Крыму более 540 школ), а также отдельно 142 класса также переведены на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм