https://ria.ru/20211013/lobbizm-1754410870.html

Путин назвал лоббизм в США коррупцией

Путин назвал лоббизм в США коррупцией - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал лоббизм в США коррупцией

Официальный лоббизм в США - это коррупция, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:32

2021-10-13T16:32

2021-10-13T16:46

сша

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коррупция

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россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный лоббизм в США - это коррупция, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели"."Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция - вот, что это такое. Понятно всем, все помалкивают. Что такое непрямое избрание президента в Соединенных Штатах, которое приводит к тому, что у власти оказываются - и так было уже трижды, по-моему, в истории Соединенных Штатов, когда у власти оказываются люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей", - сказал он.

https://ria.ru/20211013/putin-1754410556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, коррупция, москва, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021