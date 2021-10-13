https://ria.ru/20211013/lobbizm-1754410870.html
Путин назвал лоббизм в США коррупцией
Путин назвал лоббизм в США коррупцией - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал лоббизм в США коррупцией
Официальный лоббизм в США - это коррупция, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:32
2021-10-13T16:32
2021-10-13T16:46
сша
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коррупция
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владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный лоббизм в США - это коррупция, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели"."Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция - вот, что это такое. Понятно всем, все помалкивают. Что такое непрямое избрание президента в Соединенных Штатах, которое приводит к тому, что у власти оказываются - и так было уже трижды, по-моему, в истории Соединенных Штатов, когда у власти оказываются люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей", - сказал он.
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сша, в мире, коррупция, москва, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:32 13.10.2021 (обновлено: 16:46 13.10.2021)
Путин назвал лоббизм в США коррупцией
Путин: официальный лоббизм в США — коррупция