https://ria.ru/20211013/lgota-1754376750.html

В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции

В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 13.10.2021

В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции

Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:28

2021-10-13T14:28

2021-10-13T14:53

экономика

орел

михаил мишустин

россия

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ОРЕЛ, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения завода "Протон" в Орле."Очень важно, мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию. Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию", - сказал Мишустин во время обхода завода. Он отметил, что таким образом производители смогут конкурировать с мировыми компаниями.

https://ria.ru/20210907/it-1749060224.html

орел

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2021

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экономика, орел, михаил мишустин, россия