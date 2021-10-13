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В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции
В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 13.10.2021
В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции
Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:28
2021-10-13T14:28
2021-10-13T14:53
экономика
орел
михаил мишустин
россия
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ОРЕЛ, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения завода "Протон" в Орле."Очень важно, мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию. Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию", - сказал Мишустин во время обхода завода. Он отметил, что таким образом производители смогут конкурировать с мировыми компаниями.
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экономика, орел, михаил мишустин, россия
14:28 13.10.2021 (обновлено: 14:53 13.10.2021)
В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции
В России запустят новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции