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В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции
В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 13.10.2021
В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции
Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:28
2021-10-13T14:53
экономика
орел
михаил мишустин
россия
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ОРЕЛ, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения завода "Протон" в Орле."Очень важно, мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию. Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию", - сказал Мишустин во время обхода завода. Он отметил, что таким образом производители смогут конкурировать с мировыми компаниями.
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экономика, орел, михаил мишустин, россия
14:28 13.10.2021 (обновлено: 14:53 13.10.2021)
 
В России введут новую льготу для покупателей высокотехнологичной продукции

В России запустят новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО "Протон"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения АО Протон - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ОРЕЛ, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ запускает новую льготную программу для потребителей высокотехнологичной продукции, она поможет российским предприятиям конкурировать на мировом рынке, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения завода "Протон" в Орле.
"Очень важно, мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию. Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию", - сказал Мишустин во время обхода завода. Он отметил, что таким образом производители смогут конкурировать с мировыми компаниями.
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