https://ria.ru/20211013/lenoblast-1754363142.html

В селах Ленобласти планируют реализовать 22 проекта в 2022 году

В селах Ленобласти планируют реализовать 22 проекта в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2021

В селах Ленобласти планируют реализовать 22 проекта в 2022 году

Власти Ленинградской области в 2022 году планируют реализовать 22 проекта в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:23

2021-10-13T13:23

2021-10-13T13:23

ленинградская область

гатчинский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2022 году планируют реализовать 22 проекта в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, соответствующие документы уже поданы в министерство сельского хозяйства России. Решение о финансировании ожидается в ноябре."Ленинградская область активно участвует в программе комплексного развития сельских территорий. В региональном бюджете на эти цели ежегодно отводится порядка двух миллиардов рублей, а вступление региона в программы строительства с участием федерального финансирования значительно расширит возможности региона", ― отметил глава региона.В пресс–службе областной администрации добавили, что в 2021 году в Ленинградской области по программе обустройства села реализуется 94 проекта по строительству домов культуры, учреждений здравоохранения, образования, спорта, из них восемь объектов строятся с участием средств федерального бюджета.По словам собеседника агентства, в селе Войсковицы Гатчинского районе Ленобласти за счет регионального бюджета проведены работы по капитальному ремонту дома культуры на общую сумму 39,8 миллиона рублей. Отремонтированы зрительный и спортивный залы, системы отопления, кровли, замены оконные блоки, приобретены сценическое, звуковое и световое оборудования, проведено частичное благоустройство прилегающей территории. Для завершения реновации здания администрацией Войсковицкого поселения поданы документы в Минсельхоз РФ для включения капремонта дома культуры в программу "Комплексное развитие сельских территорий" с федеральным финансированием. Также в программу включен капитальный ремонт поселкового стадиона. Общая стоимость работ ― 164,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211011/proekt-1753987330.html

гатчинский район

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гатчинский район, александр дрозденко