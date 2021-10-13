https://ria.ru/20211013/lenoblast-1754363142.html
В селах Ленобласти планируют реализовать 22 проекта в 2022 году
В селах Ленобласти планируют реализовать 22 проекта в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2021
В селах Ленобласти планируют реализовать 22 проекта в 2022 году
Власти Ленинградской области в 2022 году планируют реализовать 22 проекта в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:23
2021-10-13T13:23
2021-10-13T13:23
ленинградская область
гатчинский район
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_0:270:3075:2000_1920x0_80_0_0_12cbdeeb7e81f74b22738c0305664d0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2022 году планируют реализовать 22 проекта в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, соответствующие документы уже поданы в министерство сельского хозяйства России. Решение о финансировании ожидается в ноябре."Ленинградская область активно участвует в программе комплексного развития сельских территорий. В региональном бюджете на эти цели ежегодно отводится порядка двух миллиардов рублей, а вступление региона в программы строительства с участием федерального финансирования значительно расширит возможности региона", ― отметил глава региона.В пресс–службе областной администрации добавили, что в 2021 году в Ленинградской области по программе обустройства села реализуется 94 проекта по строительству домов культуры, учреждений здравоохранения, образования, спорта, из них восемь объектов строятся с участием средств федерального бюджета.По словам собеседника агентства, в селе Войсковицы Гатчинского районе Ленобласти за счет регионального бюджета проведены работы по капитальному ремонту дома культуры на общую сумму 39,8 миллиона рублей. Отремонтированы зрительный и спортивный залы, системы отопления, кровли, замены оконные блоки, приобретены сценическое, звуковое и световое оборудования, проведено частичное благоустройство прилегающей территории. Для завершения реновации здания администрацией Войсковицкого поселения поданы документы в Минсельхоз РФ для включения капремонта дома культуры в программу "Комплексное развитие сельских территорий" с федеральным финансированием. Также в программу включен капитальный ремонт поселкового стадиона. Общая стоимость работ ― 164,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211011/proekt-1753987330.html
гатчинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_9f0f61ded0c1b9f5cd8cd762a31b3c9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гатчинский район, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости.
Власти Ленинградской области в 2022 году планируют реализовать 22 проекта в рамках программы комплексного развития сельских территорий, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
По его словам, соответствующие документы уже поданы в министерство сельского хозяйства России. Решение о финансировании ожидается в ноябре.
"Ленинградская область активно участвует в программе комплексного развития сельских территорий. В региональном бюджете на эти цели ежегодно отводится порядка двух миллиардов рублей, а вступление региона в программы строительства с участием федерального финансирования значительно расширит возможности региона", ― отметил глава региона.
В пресс–службе областной администрации добавили, что в 2021 году в Ленинградской области по программе обустройства села реализуется 94 проекта по строительству домов культуры, учреждений здравоохранения, образования, спорта, из них восемь объектов строятся с участием средств федерального бюджета.
По словам собеседника агентства, в селе Войсковицы Гатчинского районе
Ленобласти за счет регионального бюджета проведены работы по капитальному ремонту дома культуры на общую сумму 39,8 миллиона рублей. Отремонтированы зрительный и спортивный залы, системы отопления, кровли, замены оконные блоки, приобретены сценическое, звуковое и световое оборудования, проведено частичное благоустройство прилегающей территории. Для завершения реновации здания администрацией Войсковицкого поселения поданы документы в Минсельхоз РФ для включения капремонта дома культуры в программу "Комплексное развитие сельских территорий" с федеральным финансированием. Также в программу включен капитальный ремонт поселкового стадиона. Общая стоимость работ ― 164,8 миллиона рублей.
"В 2021 году на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" на территории Ленинградской области предусмотрено финансирование в объеме 2,6 миллиардов рублей, при этом финансирование из средств федерального бюджета увеличено на 50% по сравнению с прошлым годом", — отметили в пресс-службе.