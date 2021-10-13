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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211013/kurs-1754364725.html
Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек - РИА Новости, 13.10.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,06 копейки, до 83,0028 рубля, курс доллара - на 2,24 копейки, до 71,8577 рубля,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:31
2021-10-13T13:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,06 копейки, до 83,0028 рубля, курс доллара - на 2,24 копейки, до 71,8577 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,3 копейки, составив 76,873 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:31 13.10.2021 (обновлено: 13:32 13.10.2021)
 
Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на девять копеек, до 83 рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 9,06 копейки, до 83,0028 рубля, курс доллара - на 2,24 копейки, до 71,8577 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,3 копейки, составив 76,873 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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