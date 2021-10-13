https://ria.ru/20211013/krym-1754372637.html

Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта

Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта - РИА Новости, 13.10.2021

Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину начинают подвергаться преследованию из-за наличия у них российских... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:12

2021-10-13T14:12

2021-10-13T14:12

в мире

украина

оон

республика крым

херсонская область

анастасия гридчина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину начинают подвергаться преследованию из-за наличия у них российских паспортов и призвала ООН посетить полуостров, чтобы оценить соблюдение Украиной прав человека.Гридчина в онлайн-формате приняла участие в среду в Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН. Форум проходит в Женеве."К сожалению, главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина. Преследование крымчан начитается при въезде в Херсонскую область. Украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину", - сказала Гридчина.По ее словам, поводом для преследования со стороны официальных органов власти может стать нахождение лица в списках интернет-ресурса "Миротворец", который без решения суда разглашает персональные данные тысяч крымчан.Глава общины призвала ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав человека.

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747187862.html

https://ria.ru/20210819/krym-1746380969.html

https://ria.ru/20201013/krym-1579585482.html

украина

республика крым

херсонская область

россия

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в мире, украина, оон, республика крым, херсонская область , анастасия гридчина, россия