Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта
В Крыму заявили о преследованиях жителей на границе с Украиной из-за российского паспорта
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину начинают подвергаться преследованию из-за наличия у них российских паспортов и призвала ООН посетить полуостров, чтобы оценить соблюдение Украиной прав человека.
Гридчина в онлайн-формате приняла участие в среду в Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН. Форум проходит в Женеве.
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"К сожалению, главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина. Преследование крымчан начитается при въезде в Херсонскую область. Украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину", - сказала Гридчина.
По ее словам, поводом для преследования со стороны официальных органов власти может стать нахождение лица в списках интернет-ресурса "Миротворец", который без решения суда разглашает персональные данные тысяч крымчан.
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"Я – этническая украинка, проживающая в Крыму. Украинский, как и крымскотатарский, признан государственным языком Республики Крым. При желании крымчан на этих языках обучаются дети, выписываются газеты, организовано телевещание. В это же время официальный Киев принимает жесткие меры к принудительной украинизации всего населения. Любые "марши достоинства" и декларативные заявления властей Украины разбиваются об их реальные деяния в отношении крымчан", - сказала Гридчина.
Глава общины призвала ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав человека.
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