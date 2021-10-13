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Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта
Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта - РИА Новости, 13.10.2021
Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину начинают подвергаться преследованию из-за наличия у них российских... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:12
2021-10-13T14:12
в мире
украина
оон
республика крым
херсонская область
анастасия гридчина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину начинают подвергаться преследованию из-за наличия у них российских паспортов и призвала ООН&nbsp;посетить полуостров, чтобы оценить соблюдение Украиной прав человека.Гридчина в онлайн-формате приняла участие в среду в Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН. Форум проходит в Женеве."К сожалению, главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина. Преследование крымчан начитается при въезде в Херсонскую область. Украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину", - сказала Гридчина.По ее словам, поводом для преследования со стороны официальных органов власти может стать нахождение лица в списках интернет-ресурса "Миротворец", который без решения суда разглашает персональные данные тысяч крымчан.Глава общины призвала ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав человека.
https://ria.ru/20210825/lavrov-1747187862.html
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украина
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в мире, украина, оон, республика крым, херсонская область , анастасия гридчина, россия
14:12 13.10.2021
 
Украинцы Крыма заявили о преследованиях на границе за российские паспорта

В Крыму заявили о преследованиях жителей на границе с Украиной из-за российского паспорта

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что крымчане при въезде на Украину начинают подвергаться преследованию из-за наличия у них российских паспортов и призвала ООН посетить полуостров, чтобы оценить соблюдение Украиной прав человека.
Гридчина в онлайн-формате приняла участие в среду в Европейском региональном форуме по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств при ООН. Форум проходит в Женеве.
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"К сожалению, главным угнетателем прав крымчан в настоящее время является Украина. Преследование крымчан начитается при въезде в Херсонскую область. Украинские пограничники при обнаружении российского паспорта подвергают рестриктивным мерам жителей полуострова. Вплоть до запрета въезда на Украину", - сказала Гридчина.
По ее словам, поводом для преследования со стороны официальных органов власти может стать нахождение лица в списках интернет-ресурса "Миротворец", который без решения суда разглашает персональные данные тысяч крымчан.
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"Я – этническая украинка, проживающая в Крыму. Украинский, как и крымскотатарский, признан государственным языком Республики Крым. При желании крымчан на этих языках обучаются дети, выписываются газеты, организовано телевещание. В это же время официальный Киев принимает жесткие меры к принудительной украинизации всего населения. Любые "марши достоинства" и декларативные заявления властей Украины разбиваются об их реальные деяния в отношении крымчан", - сказала Гридчина.

Глава общины призвала ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав человека.
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В миреУкраинаООНРеспублика КрымХерсонская областьАнастасия ГридчинаРоссия
 
 
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