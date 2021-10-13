https://ria.ru/20211013/krym-1754348911.html

Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков

Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2021

Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков

Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:15

2021-10-13T12:15

2021-10-13T12:22

в мире

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оон

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владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Крым - это не должно быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна", - сказал он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211012/sanktsii-1754133754.html

украина

европа

севастополь

россия

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в мире, украина, европа, оон, севастополь, владимир путин, дмитрий песков, россия