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Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков
Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2021
Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков
Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:15
2021-10-13T12:22
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севастополь
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Крым - это не должно быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна", - сказал он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, европа, оон, севастополь, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:15 13.10.2021 (обновлено: 12:22 13.10.2021)
 
Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков

Песков заявил, что Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Крым - это не должно быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна", - сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 09:01
В Крыму назвали новые европейские санкции невежеством
 
В миреУкраинаЕвропаООНСевастопольВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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