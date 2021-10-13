https://ria.ru/20211013/krym-1754319245.html

Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов

Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов - РИА Новости, 13.10.2021

Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов

Закрывать въезд в Крым для туристов из-за ситуации с коронавирусом не будут, эта мера не даст никакого эффекта, сообщила вице-премьер крымского правительства... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:50

2021-10-13T09:50

2021-10-13T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Закрывать въезд в Крым для туристов из-за ситуации с коронавирусом не будут, эта мера не даст никакого эффекта, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случаев. Антирекорд обновляется уже одиннадцатый день подряд."Болеет сегодня вся страна, и я думаю, что закрытие границ и перекрытие в аэропорту для приезжающих в Крым – эта мера не даст никакого эффекта. Это мы наблюдали в прошлом году", - сказала Романовская журналистам.При этом, по ее словам, в республике дополнительно разворачивается коечный фонд для больных коронавирусом.

https://ria.ru/20211008/koronavirus-1753638226.html

республика крым

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республика крым, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии