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Туризм
https://ria.ru/20211013/krym-1754319245.html
Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов
Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов - РИА Новости, 13.10.2021
Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов
Закрывать въезд в Крым для туристов из-за ситуации с коронавирусом не будут, эта мера не даст никакого эффекта, сообщила вице-премьер крымского правительства... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:50
2021-10-13T10:11
туризм
республика крым
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Закрывать въезд в Крым для туристов из-за ситуации с коронавирусом не будут, эта мера не даст никакого эффекта, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случаев. Антирекорд обновляется уже одиннадцатый день подряд."Болеет сегодня вся страна, и я думаю, что закрытие границ и перекрытие в аэропорту для приезжающих в Крым – эта мера не даст никакого эффекта. Это мы наблюдали в прошлом году", - сказала Романовская журналистам.При этом, по ее словам, в республике дополнительно разворачивается коечный фонд для больных коронавирусом.
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республика крым, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:50 13.10.2021 (обновлено: 10:11 13.10.2021)
 
Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов

Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов из-за коронавируса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Закрывать въезд в Крым для туристов из-за ситуации с коронавирусом не будут, эта мера не даст никакого эффекта, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случаев. Антирекорд обновляется уже одиннадцатый день подряд.
"Болеет сегодня вся страна, и я думаю, что закрытие границ и перекрытие в аэропорту для приезжающих в Крым – эта мера не даст никакого эффекта. Это мы наблюдали в прошлом году", - сказала Романовская журналистам.
При этом, по ее словам, в республике дополнительно разворачивается коечный фонд для больных коронавирусом.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 11:34
В Крыму развернут дополнительные койки для больных COVID-19
 
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