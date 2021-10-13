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Вучич пообещал защитить сербов в Косово
Вучич пообещал защитить сербов в Косово - РИА Новости, 13.10.2021
Вучич пообещал защитить сербов в Косово
Сербия в случае необходимости может не только защитить жизни детей в крае Косово и Метохия, но и победить в этой борьбе, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:41
2021-10-13T18:07
в мире
косово
сербия
александр вучич
белград (город)
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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Сербия в случае необходимости может не только защитить жизни детей в крае Косово и Метохия, но и победить в этой борьбе, заявил сербский президент Александр Вучич.В среду он провел встречу с косовскими сербами в городе Рашка вблизи административной границы края с остальной Сербией. Поводом для встречи стала полицейская операция самопровозглашенной республики Косово, проведенная на севере региона, где проживают преимущественно сербы, а местные албанцы составляют меньшинство.Вучич указал, что Белград будет требовать от контингента KFOR под эгидой НАТО защиты сербов в Косово, но в случае отказа сам не станет бездействовать.Президент добавил, что сделает это, даже если "все будут охотиться за его головой".В сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица 13 октября начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого полицейские требовали документы на товары и таможенные декларации. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, белград (город)
17:41 13.10.2021 (обновлено: 18:07 13.10.2021)
 
Вучич пообещал защитить сербов в Косово

Президент Сербии Вучич пообещал защитить сербов в Косово

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Сербия в случае необходимости может не только защитить жизни детей в крае Косово и Метохия, но и победить в этой борьбе, заявил сербский президент Александр Вучич.
В среду он провел встречу с косовскими сербами в городе Рашка вблизи административной границы края с остальной Сербией. Поводом для встречи стала полицейская операция самопровозглашенной республики Косово, проведенная на севере региона, где проживают преимущественно сербы, а местные албанцы составляют меньшинство.
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Вучич указал, что Белград будет требовать от контингента KFOR под эгидой НАТО защиты сербов в Косово, но в случае отказа сам не станет бездействовать.
"Мой ответ будет кристально ясен: в той борьбе, в которой мы будем должны защищать жизни наших детей в Косово и Метохии... мы не только их защитим. Я сегодня говорю это впервые: мы в этой борьбе и победим", - заявил Вучич под овации присутствующих.
Президент добавил, что сделает это, даже если "все будут охотиться за его головой".
В сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица 13 октября начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого полицейские требовали документы на товары и таможенные декларации. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
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В миреКосовоСербияАлександр ВучичБелград (город)
 
 
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