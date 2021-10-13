17:41 13.10.2021 (обновлено: 18:07 13.10.2021)
Вучич пообещал защитить сербов в Косово
Президент Сербии Вучич пообещал защитить сербов в Косово
БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Сербия в случае необходимости может не только защитить жизни детей в крае Косово и Метохия, но и победить в этой борьбе, заявил сербский президент Александр Вучич.
В среду он провел встречу с косовскими сербами в городе Рашка вблизи административной границы края с остальной Сербией. Поводом для встречи стала полицейская операция самопровозглашенной республики Косово, проведенная на севере региона, где проживают преимущественно сербы, а местные албанцы составляют меньшинство.
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"Мой ответ будет кристально ясен: в той борьбе, в которой мы будем должны защищать жизни наших детей в Косово и Метохии... мы не только их защитим. Я сегодня говорю это впервые: мы в этой борьбе и победим", - заявил Вучич под овации присутствующих.
Президент добавил, что сделает это, даже если "все будут охотиться за его головой".
В сербской части разделенного по этническому признаку города Косовска-Митровица 13 октября начались беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным местных СМИ, граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого полицейские требовали документы на товары и таможенные декларации. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
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