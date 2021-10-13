https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754443450.html

В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина

В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина - РИА Новости, 13.10.2021

В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина

Контроль за соблюдением карантина больными коронавирусом, проходящими амбулаторное лечение, ужесточат в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:53

2021-10-13T18:53

2021-10-13T18:53

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Контроль за соблюдением карантина больными коронавирусом, проходящими амбулаторное лечение, ужесточат в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Такое решение было принято в среду на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в правительстве Кировской области."За пациентами с коронавирусом ужесточат контроль. Несоблюдение карантина амбулаторными пациентами грозит более серьезным ухудшением эпидемиологической ситуации. Болеющим в легкой форме нужно соблюдать самоизоляцию на дому и не заражать других при походе в магазины", - говорится в сообщении.Также решается вопрос о возвращении к системе контроля, которая была организована в 2020 году: формированию дополнительных нарядов полиции для патрулирования улиц и общественных пространств, контроля за соблюдением карантина."Несоблюдение правил профилактики инфекции и отказ от вакцинации, а как следствие - дальнейший рост заболеваемости может привести к повторному закрытию производственных предприятий и организаций и самоизоляции граждан. Всем министерствам вновь будет дано поручение провести работу с подведомственными организациями и предприятиями и напомнить жителям региона о соблюдении утвержденных правил работы и отдыха в общественных местах", - отмечается в сообщении.Кроме того, принято решение о возобновлении контроля предприятий, где в течение дня бывает большое количество человек, а несоблюдение санитарных правил грозит массовым распространением заболевания.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 59 604 случая заболевания коронавирусом, 55 397 человек выздоровели, 555 пациентов скончались.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html

https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753823708.html

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