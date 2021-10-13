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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754443450.html
В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина
В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина - РИА Новости, 13.10.2021
В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина
Контроль за соблюдением карантина больными коронавирусом, проходящими амбулаторное лечение, ужесточат в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:53
2021-10-13T18:53
распространение коронавируса
общество
кировская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Контроль за соблюдением карантина больными коронавирусом, проходящими амбулаторное лечение, ужесточат в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Такое решение было принято в среду на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в правительстве Кировской области."За пациентами с коронавирусом ужесточат контроль. Несоблюдение карантина амбулаторными пациентами грозит более серьезным ухудшением эпидемиологической ситуации. Болеющим в легкой форме нужно соблюдать самоизоляцию на дому и не заражать других при походе в магазины", - говорится в сообщении.Также решается вопрос о возвращении к системе контроля, которая была организована в 2020 году: формированию дополнительных нарядов полиции для патрулирования улиц и общественных пространств, контроля за соблюдением карантина."Несоблюдение правил профилактики инфекции и отказ от вакцинации, а как следствие - дальнейший рост заболеваемости может привести к повторному закрытию производственных предприятий и организаций и самоизоляции граждан. Всем министерствам вновь будет дано поручение провести работу с подведомственными организациями и предприятиями и напомнить жителям региона о соблюдении утвержденных правил работы и отдыха в общественных местах", - отмечается в сообщении.Кроме того, принято решение о возобновлении контроля предприятий, где в течение дня бывает большое количество человек, а несоблюдение санитарных правил грозит массовым распространением заболевания.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 59 604 случая заболевания коронавирусом, 55 397 человек выздоровели, 555 пациентов скончались.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html
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общество, кировская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:53 13.10.2021
 
В Кировской области ужесточат контроль за соблюдением карантина

Контроль за соблюдением карантина больными коронавирусом ужесточат в Кировской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Контроль за соблюдением карантина больными коронавирусом, проходящими амбулаторное лечение, ужесточат в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Такое решение было принято в среду на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации в правительстве Кировской области.
"За пациентами с коронавирусом ужесточат контроль. Несоблюдение карантина амбулаторными пациентами грозит более серьезным ухудшением эпидемиологической ситуации. Болеющим в легкой форме нужно соблюдать самоизоляцию на дому и не заражать других при походе в магазины", - говорится в сообщении.
Также решается вопрос о возвращении к системе контроля, которая была организована в 2020 году: формированию дополнительных нарядов полиции для патрулирования улиц и общественных пространств, контроля за соблюдением карантина.
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"Несоблюдение правил профилактики инфекции и отказ от вакцинации, а как следствие - дальнейший рост заболеваемости может привести к повторному закрытию производственных предприятий и организаций и самоизоляции граждан. Всем министерствам вновь будет дано поручение провести работу с подведомственными организациями и предприятиями и напомнить жителям региона о соблюдении утвержденных правил работы и отдыха в общественных местах", - отмечается в сообщении.
Кроме того, принято решение о возобновлении контроля предприятий, где в течение дня бывает большое количество человек, а несоблюдение санитарных правил грозит массовым распространением заболевания.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 59 604 случая заболевания коронавирусом, 55 397 человек выздоровели, 555 пациентов скончались.
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