https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754427192.html

Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году

Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году - РИА Новости, 13.10.2021

Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году

Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:53

2021-10-13T17:53

2021-10-13T17:53

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков."Наверное, с того Нового года, как раз в январе, был выявлен новый вирус, коронавирусная мутация "мю", которая не получила развития дальнейшего... И с того момента мы не видим пока ни одной новой серьезной мутации... Штамм "дельта", который был выявлен осенью, ровно год назад, "поднял голову", он сейчас везде доминирует, и серьезных изменений мы, ну, к счастью, пока не увидели. Я надеюсь, что, если он будет мутировать, будет мутировать как раз эта линия "дельта", к которой мы с вами в эту третью волну приобретаем иммунитет. Поэтому дальнейшая клиническая картина, вероятнее всего, будет мало меняться", - сказал Тимаков на пресс-конференции "COVID-19: чего ожидать от четвертой волны?"

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-10-13T17:53 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков