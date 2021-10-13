Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754427192.html
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году - РИА Новости, 13.10.2021
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году
Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:53
2021-10-13T17:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков."Наверное, с того Нового года, как раз в январе, был выявлен новый вирус, коронавирусная мутация "мю", которая не получила развития дальнейшего... И с того момента мы не видим пока ни одной новой серьезной мутации... Штамм "дельта", который был выявлен осенью, ровно год назад, "поднял голову", он сейчас везде доминирует, и серьезных изменений мы, ну, к счастью, пока не увидели. Я надеюсь, что, если он будет мутировать, будет мутировать как раз эта линия "дельта", к которой мы с вами в эту третью волну приобретаем иммунитет. Поэтому дальнейшая клиническая картина, вероятнее всего, будет мало меняться", - сказал Тимаков на пресс-конференции "COVID-19: чего ожидать от четвертой волны?"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-10-13T17:53
true
PT1M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_12f6c42f2718b0393cc5325dfb37797a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
17:53 13.10.2021
 
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году

Вакцинолог Тимаков считает, что клиническая картина при дельта-штамме будет мало меняться

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков.
"Наверное, с того Нового года, как раз в январе, был выявлен новый вирус, коронавирусная мутация "мю", которая не получила развития дальнейшего... И с того момента мы не видим пока ни одной новой серьезной мутации... Штамм "дельта", который был выявлен осенью, ровно год назад, "поднял голову", он сейчас везде доминирует, и серьезных изменений мы, ну, к счастью, пока не увидели. Я надеюсь, что, если он будет мутировать, будет мутировать как раз эта линия "дельта", к которой мы с вами в эту третью волну приобретаем иммунитет. Поэтому дальнейшая клиническая картина, вероятнее всего, будет мало меняться", - сказал Тимаков на пресс-конференции "COVID-19: чего ожидать от четвертой волны?"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений Тимаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния