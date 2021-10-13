https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754427192.html
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году - РИА Новости, 13.10.2021
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году
Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:53
2021-10-13T17:53
2021-10-13T17:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Клиническая картина при штамме коронавируса "дельта" будет, вероятно, мало меняться, сказал вакцинолог Евгений Тимаков."Наверное, с того Нового года, как раз в январе, был выявлен новый вирус, коронавирусная мутация "мю", которая не получила развития дальнейшего... И с того момента мы не видим пока ни одной новой серьезной мутации... Штамм "дельта", который был выявлен осенью, ровно год назад, "поднял голову", он сейчас везде доминирует, и серьезных изменений мы, ну, к счастью, пока не увидели. Я надеюсь, что, если он будет мутировать, будет мутировать как раз эта линия "дельта", к которой мы с вами в эту третью волну приобретаем иммунитет. Поэтому дальнейшая клиническая картина, вероятнее всего, будет мало меняться", - сказал Тимаков на пресс-конференции "COVID-19: чего ожидать от четвертой волны?"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_12f6c42f2718b0393cc5325dfb37797a.jpg
Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-10-13T17:53
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков
Вакцинолог заявил об отсутствии серьезных мутаций коронавируса в этом году
Вакцинолог Тимаков считает, что клиническая картина при дельта-штамме будет мало меняться