https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754354576.html

Названы четыре смертельно опасных симптома коронавируса

Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу - РИА Новости, 13.10.2021

Названы четыре смертельно опасных симптома коронавируса

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал в интервью "Газете.Ru", в каком случае человеку, зараженному коронавирусом, необходимо незамедлительно обратиться за... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:57

2021-10-13T12:57

2021-10-13T14:30

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал в интервью "Газете.Ru", в каком случае человеку, зараженному коронавирусом, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.По его словам, даже при небольшой температуре следует проконсультироваться у участкового врача или по горячей линии по COVID-19. Если проявляются более серьезные симптомы, требуется срочное вмешательство медиков."Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости", — пояснил Продеус.Вирусолог Павел Волчков, в свою очередь, отметил, что сдать тест на COVID-19 стоит и пациентам с кашлем, насморком и болью в горле. Ощущение ломоты в теле, по его словам, сигнализирует о более серьезной стадии болезни.По данным ВОЗ, в мире зафиксировали свыше 238,2 миллиона случаев заражений SARS-CoV-2, 4,8 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививались.

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754311309.html

https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html

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