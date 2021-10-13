https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754342583.html

В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.10.2021

В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 4 410, Санкт-Петербурге – 2 470, Подмосковье - 1898, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:50

2021-10-13T11:50

2021-10-13T11:50

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 4 410, Санкт-Петербурге – 2 470, Подмосковье - 1898, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4 410, 2. Санкт-Петербург 2 470, 3. Московская область 1 898", - говорится в сообщении.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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