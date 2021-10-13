https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754342583.html
В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.10.2021
В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 4 410, Санкт-Петербурге – 2 470, Подмосковье - 1898, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:50
2021-10-13T11:50
2021-10-13T11:50
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436528_0:387:2951:2047_1920x0_80_0_0_63f04b337d598810b09c1945a9be9428.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 4 410, Санкт-Петербурге – 2 470, Подмосковье - 1898, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4 410, 2. Санкт-Петербург 2 470, 3. Московская область 1 898", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436528_845:615:2754:2047_1920x0_80_0_0_2cd2b60cd95bc9f7575c32faf04d6116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4410 новых случаев заражения коронавирусом