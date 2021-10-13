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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754341703.html
В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 21 801 человек после COVID-19, за все время - 6 916 086, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:47
2021-10-13T11:47
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 801 человек после COVID-19, за все время - 6 916 086, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 916 086", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2567 человек, в Санкт-Петербурге - 1984, в Подмосковье - 1538.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 13.10.2021
 
В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19, за все время — 6 916 086

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 801 человек после COVID-19, за все время - 6 916 086, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 916 086", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписано 2567 человек, в Санкт-Петербурге - 1984, в Подмосковье - 1538.
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