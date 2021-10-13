https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754341703.html

В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021

В России за сутки выписали 21 801 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 21 801 человек после COVID-19, за все время - 6 916 086, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:47

2021-10-13T11:47

2021-10-13T11:47

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729071569_0:91:3166:1872_1920x0_80_0_0_716c5b692e1ef4d3aafa393aa9f7d25e.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 801 человек после COVID-19, за все время - 6 916 086, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 916 086", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2567 человек, в Санкт-Петербурге - 1984, в Подмосковье - 1538.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии