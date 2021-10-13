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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754314988.html
Менее процента привитых жителей Воронежской области заболели COVID-19
Менее процента привитых жителей Воронежской области заболели COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
Менее процента привитых жителей Воронежской области заболели COVID-19
Менее 1% вакцинировавшихся от COVID-19 в жителей Воронежской области заразились коронавирусной инфекцией, летальных случаев не зафиксировано, сообщает в среду... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:21
2021-10-13T09:23
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Менее 1% вакцинировавшихся от COVID-19 в жителей Воронежской области заразились коронавирусной инфекцией, летальных случаев не зафиксировано, сообщает в среду правительство региона.По данным на 12 октября, первую прививку от коронавируса сделали 761 749 жителей региона, из них завершили вакцинацию 717 444 человек. Ревакцинацию прошли 51 916 воронежцев."Менее 1% привитых воронежцев заразились коронавирусом с самого начала пандемии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это 6 467 человек. Из всех вакцинированных жителей Воронежской области с подтвержденным COVID-19 не умер никто", - говорится в сообщении.В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.Всего с начала пандемии в Воронежской области, по данным на вторник, зарегистрированы 140 605 случаев COVID, выздоровели 114 840 пациентов, умерли 6 197. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:21 13.10.2021 (обновлено: 09:23 13.10.2021)
 
Менее процента привитых жителей Воронежской области заболели COVID-19

Менее процента вакцинированных жителей Воронежской области заразились коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Менее 1% вакцинировавшихся от COVID-19 в жителей Воронежской области заразились коронавирусной инфекцией, летальных случаев не зафиксировано, сообщает в среду правительство региона.
По данным на 12 октября, первую прививку от коронавируса сделали 761 749 жителей региона, из них завершили вакцинацию 717 444 человек. Ревакцинацию прошли 51 916 воронежцев.
"Менее 1% привитых воронежцев заразились коронавирусом с самого начала пандемии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это 6 467 человек. Из всех вакцинированных жителей Воронежской области с подтвержденным COVID-19 не умер никто", - говорится в сообщении.
В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
Всего с начала пандемии в Воронежской области, по данным на вторник, зарегистрированы 140 605 случаев COVID, выздоровели 114 840 пациентов, умерли 6 197. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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