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Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса
Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса - РИА Новости, 13.10.2021
Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, существует угроза локдауна. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:29
2021-10-13T08:31
общество
самарская область
коронавирус в россии
дмитрий азаров
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, существует угроза локдауна."Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", - сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".Он добавил, что локдаун в Самарской области не вводится, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку. Он напомнил, что в области работают 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, всего в регионе привились 1,16 миллиона человек.В Самарской области лабораторно подтверждены 113 065 случаев заражения, в том числе 726 за последние сутки, скончались 4157 человек с COVID-19, выздоровели 89 759 человек.
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754310769.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html
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общество, самарская область, коронавирус в россии, дмитрий азаров
08:29 13.10.2021 (обновлено: 08:31 13.10.2021)
 
Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса

Губернатор Самарской области Азаров назвал ситуацию с коронавирусом в регионе критической

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, существует угроза локдауна.
"Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", - сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".
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Он добавил, что локдаун в Самарской области не вводится, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку. Он напомнил, что в области работают 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, всего в регионе привились 1,16 миллиона человек.
"Много рассуждений о том, что вакцинированные люди тоже болеют. Да, это правда, и никто этого не скрывает. Но только 4% от вакцинированных болеют, это в 25 раз меньше. Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь… Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации", - подчеркнул Азаров.
В Самарской области лабораторно подтверждены 113 065 случаев заражения, в том числе 726 за последние сутки, скончались 4157 человек с COVID-19, выздоровели 89 759 человек.
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ОбществоСамарская областьКоронавирус в РоссииДмитрий Азаров
 
 
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