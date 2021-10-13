https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754311309.html

Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса

Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса - РИА Новости, 13.10.2021

Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, существует угроза локдауна. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T08:29

2021-10-13T08:29

2021-10-13T08:31

общество

самарская область

коронавирус в россии

дмитрий азаров

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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе является критической, существует угроза локдауна."Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает", - сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".Он добавил, что локдаун в Самарской области не вводится, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку. Он напомнил, что в области работают 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, всего в регионе привились 1,16 миллиона человек.В Самарской области лабораторно подтверждены 113 065 случаев заражения, в том числе 726 за последние сутки, скончались 4157 человек с COVID-19, выздоровели 89 759 человек.

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754310769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html

самарская область

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общество, самарская область, коронавирус в россии, дмитрий азаров