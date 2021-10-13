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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754310769.html
В ЕАО каждый день от COVID-19 умирают два-три человека
В ЕАО каждый день от COVID-19 умирают два-три человека - РИА Новости, 13.10.2021
В ЕАО каждый день от COVID-19 умирают два-три человека
Ежесуточно от коронавируса на территории Еврейской автономной области (ЕАО) умирают 2-3 человека, возросло число заболевших пневмонией, сообщает правительство... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:18
2021-10-13T08:18
распространение коронавируса
общество
еврейская автономная область
биробиджан
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Ежесуточно от коронавируса на территории Еврейской автономной области (ЕАО) умирают 2-3 человека, возросло число заболевших пневмонией, сообщает правительство автономии."Санитарно-эпидемическая обстановка на территории ЕАО остается напряженной. Почти 1100 человек находятся на лечении с новой коронавирусной инфекцией, из них 231 – в госпиталях, коечный фонд которых заполнен уже на 86%. Смертность: два-три человека в сутки. Два пациента подключены к ИВЛ. В дополнение ко всему в регионе фиксируется значительный рост заболеваемости пневмониями – ещё 302 больных", - рассказал зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, чьи слова цитирует пресс-служба.Он отметил, что у эпидемии в области появилась особенность: дети стали болеть чаще. Среди пациентов инфекционных госпиталей – 13 несовершеннолетних, констатировал он. Кроме того, Жуков акцентировал внимание, что рост заболеваемости продолжается и достигает максимального показателя по смертности среди населения старше 60 лет.По его словам, "инфекционный процесс на территории области распространен неравномерно". Одна из самых сложных ситуаций сложилась в Октябрьском районе автономии.Главным санитарным врачом ЕАО принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. До 15 ноября все трудовые коллективы должны приступить к вакцинации. Ответственность за достижение целевого показателя – 80% – лежит на руководителе учреждения, уточнил Жуков. И сообщил, что в ближайшее время на уровне правительства области будет проведена встреча с руководителями организаций, чтобы разъяснить новые правила.По данным мэрии Биробиджана, в областном центре 10 классов закрыто на карантин по COVID-19: в гимназии № 1 – 3В, 7Б, в лицее № 23 — 3В, 7Б, в школе № 5 — 8Г, 9А, 10В, в начальной школе № 14 – 4Б, в школе № 16 – 3А, 7А. В течение двух недель школьники будут обучаться дома дистанционно.По последним данным, в ЕАО за время пандемии коронавирусом заразились более 8,5 тысячи человек, умерли 400, при численности населения области в 156,5 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/koronavirus-1754224617.html
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754198256.html
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общество, еврейская автономная область, биробиджан, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:18 13.10.2021
 
В ЕАО каждый день от COVID-19 умирают два-три человека

Ежесуточно от коронавируса на территории ЕАО умирают два-три человека

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Ежесуточно от коронавируса на территории Еврейской автономной области (ЕАО) умирают 2-3 человека, возросло число заболевших пневмонией, сообщает правительство автономии.
"Санитарно-эпидемическая обстановка на территории ЕАО остается напряженной. Почти 1100 человек находятся на лечении с новой коронавирусной инфекцией, из них 231 – в госпиталях, коечный фонд которых заполнен уже на 86%. Смертность: два-три человека в сутки. Два пациента подключены к ИВЛ. В дополнение ко всему в регионе фиксируется значительный рост заболеваемости пневмониями – ещё 302 больных", - рассказал зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, чьи слова цитирует пресс-служба.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 16:05В России
Роспотребнадзор считает, что коронавирус становится сезонной болезнью
Он отметил, что у эпидемии в области появилась особенность: дети стали болеть чаще. Среди пациентов инфекционных госпиталей – 13 несовершеннолетних, констатировал он. Кроме того, Жуков акцентировал внимание, что рост заболеваемости продолжается и достигает максимального показателя по смертности среди населения старше 60 лет.
По его словам, "инфекционный процесс на территории области распространен неравномерно". Одна из самых сложных ситуаций сложилась в Октябрьском районе автономии.
"Ежедневно в наши госпитали поступают от шести до 11 человек из этого муниципалитета. Для их транспортировки мы вынуждены привлекать санитарную авиацию, отменяя другие полетные задания. Причина нам понятна: в Октябрьском районе самый низкий процент привитости населения", - добавил Жуков.
Главным санитарным врачом ЕАО принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. До 15 ноября все трудовые коллективы должны приступить к вакцинации. Ответственность за достижение целевого показателя – 80% – лежит на руководителе учреждения, уточнил Жуков. И сообщил, что в ближайшее время на уровне правительства области будет проведена встреча с руководителями организаций, чтобы разъяснить новые правила.
По данным мэрии Биробиджана, в областном центре 10 классов закрыто на карантин по COVID-19: в гимназии № 1 – 3В, 7Б, в лицее № 23 — 3В, 7Б, в школе № 5 — 8Г, 9А, 10В, в начальной школе № 14 – 4Б, в школе № 16 – 3А, 7А. В течение двух недель школьники будут обучаться дома дистанционно.
По последним данным, в ЕАО за время пандемии коронавирусом заразились более 8,5 тысячи человек, умерли 400, при численности населения области в 156,5 тысячи человек.
Ученицы на уроке в деревенской школе - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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