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https://ria.ru/20211013/koreya-1754346619.html
В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон
В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон - РИА Новости, 13.10.2021
В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон
Северокорейский спецназ во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне продемонстрировал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:05
2021-10-13T12:53
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
сша
пхеньян
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Северокорейский спецназ во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне продемонстрировал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео передало центральное ТВ страны, его также выложили в интернет.Участие в мероприятии, состоявшемся 11 октября, принял лидер КНДР Ким Чен Ын.Бойцы, используя тхэквондо, показывали, как кулаками можно расколоть стопки бетонных черепиц, ложиться на гвозди спиной и на животе выносить разбиваемые кувалдой бетонные блоки.Программа продолжилась выступлением истребителей. Смотревший шоу Ким Чен Ын выглядел довольным и улыбался.После этого ТВ показало, как лидер страны вместе с его окружением осмотрел экспозицию, в том числе танки и ракетные установки.Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын на открытии выставки заявил, что КНДР укрепляет свою обороноспособность не для того, чтобы угрожать США или Южной Корее, а для защиты от войны.
https://ria.ru/20211012/koreya-1754138514.html
кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, сша, пхеньян
12:05 13.10.2021 (обновлено: 12:53 13.10.2021)
 
В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон

В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон и брусья и терпеть удары

© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / KCNA
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Северокорейский спецназ во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне продемонстрировал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео передало центральное ТВ страны, его также выложили в интернет.
Участие в мероприятии, состоявшемся 11 октября, принял лидер КНДР Ким Чен Ын.
Бойцы, используя тхэквондо, показывали, как кулаками можно расколоть стопки бетонных черепиц, ложиться на гвозди спиной и на животе выносить разбиваемые кувалдой бетонные блоки.
Программа продолжилась выступлением истребителей. Смотревший шоу Ким Чен Ын выглядел довольным и улыбался.
После этого ТВ показало, как лидер страны вместе с его окружением осмотрел экспозицию, в том числе танки и ракетные установки.
Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын на открытии выставки заявил, что КНДР укрепляет свою обороноспособность не для того, чтобы угрожать США или Южной Корее, а для защиты от войны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 09:42
Ким Чен Ын заявил об укреплении обороноспособности КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнСШАПхеньян
 
 
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