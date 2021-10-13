https://ria.ru/20211013/koreya-1754346619.html

В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон

В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон - РИА Новости, 13.10.2021

В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон

Северокорейский спецназ во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне продемонстрировал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:05

2021-10-13T12:05

2021-10-13T12:53

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

сша

пхеньян

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Северокорейский спецназ во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне продемонстрировал умение крушить кулаками кирпичи и гнуть железные прутья. Видео передало центральное ТВ страны, его также выложили в интернет.Участие в мероприятии, состоявшемся 11 октября, принял лидер КНДР Ким Чен Ын.Бойцы, используя тхэквондо, показывали, как кулаками можно расколоть стопки бетонных черепиц, ложиться на гвозди спиной и на животе выносить разбиваемые кувалдой бетонные блоки.Программа продолжилась выступлением истребителей. Смотревший шоу Ким Чен Ын выглядел довольным и улыбался.После этого ТВ показало, как лидер страны вместе с его окружением осмотрел экспозицию, в том числе танки и ракетные установки.Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын на открытии выставки заявил, что КНДР укрепляет свою обороноспособность не для того, чтобы угрожать США или Южной Корее, а для защиты от войны.

https://ria.ru/20211012/koreya-1754138514.html

кндр (северная корея)

сша

пхеньян

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, сша, пхеньян