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В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации
В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации - РИА Новости, 13.10.2021
В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док считает, что Россия должна сыграть важную роль в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:30
2021-10-13T09:30
в мире
оон
кндр (северная корея)
южная корея
москва
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док считает, что Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров КНДР по денуклеаризации, передает агентство Ренхап.Но Гю Док сделал это заявление в аэропорту перед вылетом в Москву, где в четверг он планирует провести встречу с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым."Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен ... Необходимо быстро возобновить диалог, и роль России (в этом) очень важна", - ответил спецпредставитель южнокорейского МИД на вопрос журналистов по поводу повестки его встречи в Москве.Но Гю Док добавил, что в ходе визита в РФ он собирается обсудить предложение о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.Моргулов и Но Гю Док в августе в Сеуле обсуждали важность диалога для урегулирования на Корейском полуострове, а также вопросы мира и безопасности в регионе.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
https://ria.ru/20211012/koreya-1754142868.html
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в мире, оон, кндр (северная корея), южная корея, москва, россия
09:30 13.10.2021
 
В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации

В Южной Корее оценили роль России для возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док считает, что Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров КНДР по денуклеаризации, передает агентство Ренхап.
Но Гю Док сделал это заявление в аэропорту перед вылетом в Москву, где в четверг он планирует провести встречу с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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"Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен ... Необходимо быстро возобновить диалог, и роль России (в этом) очень важна", - ответил спецпредставитель южнокорейского МИД на вопрос журналистов по поводу повестки его встречи в Москве.
"Россия - это страна, которая хорошо понимает позицию КНДР ... Чтобы улучшить межкорейские отношения и возобновить переговоры между США и КНДР, (мы) попросим Россию продолжить (играть) свою конструктивную роль, как она делала это ранее", - добавил он.
Но Гю Док добавил, что в ходе визита в РФ он собирается обсудить предложение о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.
Моргулов и Но Гю Док в августе в Сеуле обсуждали важность диалога для урегулирования на Корейском полуострове, а также вопросы мира и безопасности в регионе.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
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