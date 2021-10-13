https://ria.ru/20211013/koreya-1754315962.html

В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации

В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации - РИА Новости, 13.10.2021

В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док считает, что Россия должна сыграть важную роль в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:30

2021-10-13T09:30

2021-10-13T09:30

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док считает, что Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров КНДР по денуклеаризации, передает агентство Ренхап.Но Гю Док сделал это заявление в аэропорту перед вылетом в Москву, где в четверг он планирует провести встречу с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым."Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен ... Необходимо быстро возобновить диалог, и роль России (в этом) очень важна", - ответил спецпредставитель южнокорейского МИД на вопрос журналистов по поводу повестки его встречи в Москве.Но Гю Док добавил, что в ходе визита в РФ он собирается обсудить предложение о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.Моргулов и Но Гю Док в августе в Сеуле обсуждали важность диалога для урегулирования на Корейском полуострове, а также вопросы мира и безопасности в регионе.Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

https://ria.ru/20211012/koreya-1754142868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kndr-1752928403.html

кндр (северная корея)

южная корея

москва

россия

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в мире, оон, кндр (северная корея), южная корея, москва, россия