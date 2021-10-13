В Южной Корее оценили роль России для переговоров с КНДР по денуклеаризации
В Южной Корее оценили роль России для возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док считает, что Россия должна сыграть важную роль в возобновлении переговоров КНДР по денуклеаризации, передает агентство Ренхап.
Но Гю Док сделал это заявление в аэропорту перед вылетом в Москву, где в четверг он планирует провести встречу с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.
"Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен ... Необходимо быстро возобновить диалог, и роль России (в этом) очень важна", - ответил спецпредставитель южнокорейского МИД на вопрос журналистов по поводу повестки его встречи в Москве.
"Россия - это страна, которая хорошо понимает позицию КНДР ... Чтобы улучшить межкорейские отношения и возобновить переговоры между США и КНДР, (мы) попросим Россию продолжить (играть) свою конструктивную роль, как она делала это ранее", - добавил он.
Но Гю Док добавил, что в ходе визита в РФ он собирается обсудить предложение о декларации об окончании войны на Корейском полуострове.
Моргулов и Но Гю Док в августе в Сеуле обсуждали важность диалога для урегулирования на Корейском полуострове, а также вопросы мира и безопасности в регионе.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
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