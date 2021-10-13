https://ria.ru/20211013/koreya-1754301391.html
Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове
Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове - РИА Новости, 13.10.2021
Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:31
2021-10-13T02:31
2021-10-13T02:31
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном денуклеаризацию полуострова, призвав КНДР воздерживаться от эскалации ситуации в регионе, сообщает Белый дом.Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, высокопоставленные представители двух стран подчеркнули важную роль сотрудничества Вашингтона и Сеула."Салливан и Хун подробно обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе и призвали КНДР начать серьезную и последовательную дипломатию в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.Как отмечает Белый дом, Салливан подчеркнул необходимость для КНДР воздерживаться от действий по эскалации, "а также подтвердил поддержку США межкорейского диалога и сотрудничества".
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/kndr-1752928403.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, джейк салливан
Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове
Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи денуклеаризацию полуострова