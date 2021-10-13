https://ria.ru/20211013/korabli-1754439506.html

МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях

МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях - РИА Новости, 13.10.2021

МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях

Россия предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:37

2021-10-13T18:37

2021-10-13T19:05

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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова.По словам дипломата, Москва предлагает государствам - членам ООН взять на себя следующие обязательства в любой удобной для них форме.В частности, предлагается обязаться "не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве", "не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полёта космических объектов других государств".Кроме того, Москва призывает страны ООН обязаться "не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы".РФ предлагает также дать обязательство "не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли".Как отметил Воронцов, Москва также призывает обязаться "не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности".

https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html

https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754235137.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, россия, москва, генеральная ассамблея оон, земля