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МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях
МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях - РИА Новости, 13.10.2021
МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях
Россия предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:37
2021-10-13T19:05
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
космос - риа наука
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова.По словам дипломата, Москва предлагает государствам - членам ООН взять на себя следующие обязательства в любой удобной для них форме.В частности, предлагается обязаться "не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве", "не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полёта космических объектов других государств".Кроме того, Москва призывает страны ООН обязаться "не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы".РФ предлагает также дать обязательство "не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли".Как отметил Воронцов, Москва также призывает обязаться "не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности".
https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html
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оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, россия, москва, генеральная ассамблея оон, земля
18:37 13.10.2021 (обновлено: 19:05 13.10.2021)
 
МИД призвал страны ООН не испытывать космические корабли в военных целях

МИД призвал страны ООН не испытывать пилотируемые космические корабли в военных целях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова.
По словам дипломата, Москва предлагает государствам - членам ООН взять на себя следующие обязательства в любой удобной для них форме.
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В частности, предлагается обязаться "не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве", "не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полёта космических объектов других государств".
Кроме того, Москва призывает страны ООН обязаться "не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы".
РФ предлагает также дать обязательство "не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли".
Как отметил Воронцов, Москва также призывает обязаться "не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности".
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