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https://ria.ru/20211013/kontrakt-1754306235.html
В ЕС приструнили недовольную контрактом "Газпрома" и Венгрии Украину
Боррель признал, что контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС - РИА Новости, 13.10.2021
В ЕС приструнили недовольную контрактом "Газпрома" и Венгрии Украину
Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам. Об этом, как передает Reuters, во время... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:12
2021-10-13T09:23
в мире
украина
венгрия
дмитрий песков
евросоюз
газпром
петер сийярто
турецкий поток
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам. Об этом, как передает Reuters, во время саммита в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.Он отметил, что государства — члены объединения могут свободно заключать двусторонние соглашения."Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", — указал дипломат."Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что решение Будапешта "наносит ущерб" их отношениям, и сообщили о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег от попыток влияния на энергетическую политику государства извне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии "надежные и ритмичные поставки газа". Ничьи права и международные нормы, добавил представитель Кремля, он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.
https://ria.ru/20211012/gaz-1754200557.html
https://ria.ru/20211007/kontrakt-1753481563.html
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в мире, украина, венгрия, дмитрий песков, евросоюз, газпром, петер сийярто, турецкий поток, жозеп боррель, россия
06:12 13.10.2021 (обновлено: 09:23 13.10.2021)
 
Боррель признал, что контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС

Глава евродипломатии Боррель: контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС

© REUTERS / Bernadett SzaboГазораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия
Газораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Bernadett Szabo
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам. Об этом, как передает Reuters, во время саммита в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что государства — члены объединения могут свободно заключать двусторонние соглашения.
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"Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", — указал дипломат.
"Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что решение Будапешта "наносит ущерб" их отношениям, и сообщили о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег от попыток влияния на энергетическую политику государства извне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии "надежные и ритмичные поставки газа". Ничьи права и международные нормы, добавил представитель Кремля, он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.
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В миреУкраинаВенгрияДмитрий ПесковЕвросоюзГазпромПетер СийяртоТурецкий потокЖозеп БоррельРоссия
 
 
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