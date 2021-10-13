https://ria.ru/20211013/kontrakt-1754306235.html

В ЕС приструнили недовольную контрактом "Газпрома" и Венгрии Украину

Боррель признал, что контракт "Газпрома" и Венгрии не нарушает законов ЕС - РИА Новости, 13.10.2021

В ЕС приструнили недовольную контрактом "Газпрома" и Венгрии Украину

Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам. Об этом, как передает Reuters, во время... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T06:12

2021-10-13T06:12

2021-10-13T09:23

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам. Об этом, как передает Reuters, во время саммита в Киеве заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.Он отметил, что государства — члены объединения могут свободно заключать двусторонние соглашения."Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", — указал дипломат."Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что решение Будапешта "наносит ущерб" их отношениям, и сообщили о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег от попыток влияния на энергетическую политику государства извне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии "надежные и ритмичные поставки газа". Ничьи права и международные нормы, добавил представитель Кремля, он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.

https://ria.ru/20211012/gaz-1754200557.html

https://ria.ru/20211007/kontrakt-1753481563.html

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в мире, украина, венгрия, дмитрий песков, евросоюз, газпром, петер сийярто, турецкий поток, жозеп боррель, россия