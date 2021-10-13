https://ria.ru/20211013/konferentsiya-1754406724.html

Путин примет участие в климатической конференции COP26

Путин примет участие в климатической конференции COP26 - РИА Новости, 13.10.2021

Путин примет участие в климатической конференции COP26

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение о посещении конференции ООН по изменению климата (COP26), но участие в ее работе примет. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:18

2021-10-13T16:18

2021-10-13T16:18

экология

оон

глазго (город)

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение о посещении конференции ООН по изменению климата (COP26), но участие в ее работе примет."Пока не принял решение, из-за этой ситуации с пандемией, конечно. Но я в любом случае приму в ней (COP26 - ред.) участие, в этой работе. Приеду туда или не приеду – пока не знаю, пока решение не принял, участие в ней приму, безусловно", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211013/uglerod-1754378617.html

глазго (город)

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экология, оон, глазго (город), владимир путин