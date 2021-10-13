https://ria.ru/20211013/kompliment-1754398744.html

Путин сделал комплимент американской журналистке

Путин сделал комплимент американской журналистке - РИА Новости, 13.10.2021

Путин сделал комплимент американской журналистке

Президент России Владимир Путин назвал сотрудницу CNBC, которая модерирует диалог на Российской энергетической неделе, красивой женщиной, но подчеркнул, что... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:42

2021-10-13T15:42

2021-10-13T17:13

в мире

европа

владимир путин

газпром

россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сотрудницу CNBC, которая модерирует диалог на Российской энергетической неделе, красивой женщиной, но подчеркнул, что разговор по газу не выходит, потому что ее вводят в заблуждение.Журналистка задала вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам"."Красивая женщина, симпатичная... Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", — отметил президент.Путин подчеркнул, что ее слова об отсутствии поставок топлива в Европу не соответствуют действительности, поскольку на самом деле "Газпром" увеличил прокачку на десять процентов, а страна в целом — на 15%.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом.

https://ria.ru/20211003/sammit-1752881440.html

европа

россия

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в мире, европа, владимир путин, газпром, россия