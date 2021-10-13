15:42 13.10.2021 (обновлено: 17:13 13.10.2021)
Путин сделал комплимент американской журналистке
Путин сделал комплимент журналистке CNBC, назвав ее красивой женщиной
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сотрудницу CNBC, которая модерирует диалог на Российской энергетической неделе, красивой женщиной, но подчеркнул, что разговор по газу не выходит, потому что ее вводят в заблуждение.
Журналистка задала вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам".
"Красивая женщина, симпатичная... Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что ее слова об отсутствии поставок топлива в Европу не соответствуют действительности, поскольку на самом деле "Газпром" увеличил прокачку на десять процентов, а страна в целом — на 15%.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом.
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